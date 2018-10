por GTO » Ayer, 21:06

Yo no he visto en Austin una bajada significativa de los mercedes, lo que si he visto es que mercedes la ha cagado dos veces con Hamilton con la estrategia.

¿por que el lider del campeonato con 60 puntos, es el único que hace estrategia de dos paradas, ademas por primera vez en en campeonato?

¿por qué mantienen en pista a Ham, con blister en ambas ruedas y perdiendo un segundo por vuelta con Verstappen?, estaba a 25 segundos con un colchón para hacer la parada y salir adelante de max, y sin embargo le mantiene en pista hasta que el holandés baja a 18 segundos y entonces le paran para salir detrás...



No ha ido mas lento el mercedes, es que Ham la ha cagado en la salida, y el equipo en la estrategia por dos veces. Ham, podía haber ganado la carrera o al menos ser segundo, pero la han cagado en la estrategia.

Si Ham no pierde el primer puesto en la salida y hacen la estrategia tipica 2018, de una parada, como todo el mundo, hubieramos visto la supremacía de siempre de mercedes.



Parecía que no querian celebrar el campeonato en USA