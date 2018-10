por GTO » Ayer, 21:28

Fernando Alonso saluda durante el desfile de los pilotos antes de la carrera (Fernando Alonso se ha retirado del Gran Premio de los Estados Unidos cuando aún no había dado la primera vuelta al Circuito de las Américas después de que su McLaren fuera embestido por el Williams de Lance Stroll.El piloto canadiense no midió bien la frenada en una chicane y chocó contra el costado del monoplaza del bicampeón mundial, que rápidamente vio que no podía seguir en la carrera debido a los daños sufridos por su McLaren.Alonso lamentó por la radio la presencia de pilotos como el canadiense en competición: "¡No se puede correr con estos pilotos", dijo el español."¡No se puede correr con estos pilotos!"El piloto ovetense declaró posteriormente que el accidente se dio por "un error de medida entre distancia y velocidad", que, en su opinión, es un aspecto "muy claro de ver" en pista. "El nivel parece más bajo que nunca. En Spa jugaron a los bolos con nosotros en la primera curva. Aquí ha vuelto a pasar, como en 2014", explicó en el circuito de Austin (Texas)."No es una curva donde deban ocurrir muchos accidentes, pero entramos dos coches a la vez y cuando eso ocurre es de sobra conocido que para uno es el final, y ese fui yo", continuó el doble campeón del mundo.El español, que durante toda la temporada ha sufrido con las prestaciones de su monoplaza y acumula cuatro carreras sin puntuar, esperaba hacerlo "lo mejor posible" en esta decimonovena prueba del campeonato.Alonso, a pesar de llevar más de cinco años sin ganar una carrera y más de cuatro sin subir al podio -tras cuatro años para el olvido en McLaren-, sigue siendo el tercer piloto más laureado de la parrilla, por detrás del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y del alemán Sebastian Vettel (Ferrari).La próxima temporada, el doble campeón abandonará el Mundial de Fórmula Uno, aunque todavía no tiene decidido cual será su calendario deportivo en 2019.