por GTO » Ayer, 21:57

La salida de Austin evidenció los criterios cambiantes de los comisariosLa inconsistencia de los comisarios de nuevo vuelve a crear polémicaLa salida de Estados Unidos volvió a hacer evidente la variabilidad de criterios de los comisarios, en este caso en una salida de pista de Carlos Sainz que las autoridades penalizaron con cinco segundos.Dirección de Carrera sancionó al piloto español porque estimó que había obtenido una ventaja al salirse de pista, un hecho del que Sainz discrepa porque recuerda que no completó el adelantamiento sobre Esteban Ocon hasta la sexta curva."Todavía no puedo entender la penalización. Todos podemos estar de acuerdo en que todo el mundo ha ido por fuera en una curva alguna vez en su vida, especialmente si esa curva es la primera y no hay espacio en el interior", comentó en declaraciones para Movistar+ F1."Es lo mismo de siempre. Dependiendo de la carrera te penalizan por salirte y en otras no. Es lo de la consistencia que hablamos siempre. Un Ferrari delante también se la ha saltado... pero no me voy a meter en detalles", añadió.Los comisarios tampoco intervinieron, por ejemplo, en el incidente múltiple que ocurrió en la salida del GP de Francia, donde ningún piloto recibió penalización a pesar de que la mitad de la parrilla se saltó la chicane inicial.Los jefes del equipo Haas y Force India opinan diferente. Tanto Guenther Steiner como Otmar Szafnauer creen que los comisarios fueron benévolos, porque la sanción de tiempo no tuvo afectación en el resultado final."Se llevará este asunto al Grupo de Trabajo, porque recortas una curva, sacas una ventaja, tardan cinco vueltas en darse cuenta y otras cinco para decidirse, y para entonces el coche ya está lejos. Luego lo sancionan con cinco segundos, pero no significan nada porque ya se ha ido. Está mal", ha comentado el jefe de Haas en declaraciones recogidas por la revista británica Autosport.Steiner teme que los equipos exploten esa circunstancia a su favor en carreras venideras."Si eres listo, y hay que gente que lo es, harás de eso una estrategia. Recortarás la curva sabiendo que te sancionarán con cinco segundos, pero que puedes intentar retrasarlo porque en la primera vuelta ocurren muchas cosas y los comisarios los tratan según su importancia. Seguro que los pilotos de delante son más importantes".En una línea similar se pronuncia el jefe del equipo Force India, Otmar Szafnauer, que ayer vio cómo los comisarios descalificaron a Esteban Ocon pro exceder el flujo de 100 kilos/hora de combustible durante la primera vuelta."Sainz se fue largo y ganó ventaja. Frenó muy tarde. El hecho de que adelantase a todo el mundo por fuera de la pista y de que tuviera cinco segundos de sanción no es proporcional con lo que hizo. Debería haber sido un Stop&Go o 10 segundos, si no devuelve la posición