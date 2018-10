por GTO » Ayer, 22:44

HABLAMOS CON ROSS BRAWNLa F1 quiere organizar una despedida especial para AlonsoRoss Brawn, director deportivo de la F1, desvela la idea de realizar un homenajeEl británico no ha concretado cuándo o cómo sería dicho eventoFernando Alonso pondrá el punto y final –o quizá punto y coma– a su trayectoria deportiva en la Fórmula 1 al término de la temporada de 2018. Tras dos Mundiales, más de 30 victorias y casi 100 podios, nadie duda del legado del asturiano.Y tampoco lo hacen los dirigentes de la categoría, pues Ross Brawn –director deportivo de la Fórmula 1– desveló que homenajearán a Fernando Alonso en algún momento de las próximas siete carreras, las últimas para el 14.Aún ni Liberty ni la FIA saben cómo u cuándo será el evento de la especial despedida a Fernando Alonsos aunque Brawn ha confirmado que sí ocurrirá y que tienen varios potenciales planes, que concretarán en el futuro próximo."Tenemos muchos planes. Claro que tenemos cosas en mente. Fernando ha tenido una trayectoria increíble y es alguien muy importante en el paddock de la Fórmula 1, así que queremos celebrar su tiempo en F1", ha adelantado Brawn en declaraciones exclusivas a SoyMotor.com."Tenemos varias ideas pero aún no están concretadas", ha agregado un Brawn que no ha querido desvelar si dichas 'celebraciones' serían en la última prueba del año, el GP de Abu Dabi.LIBERTY YA HOMENAJEÓ A ALONSO POR SUS 300 GPDurante el GP de Canadá de esta temporada, tanto el equipo McLaren como Liberty Media homenajaron a Fernando Alonso con camisetas y gorras especiales. Liberty juntó a sus dirigentes con algunos pilotos para hacerse una fotografía conmemorativa del segundo piloto con más pruebas disputadas en la historia de la categoría reina.MÉXICO TAMBIÉN HOMENAJEARÁ A ALONSOLa despedida oficial que ya sabemos que tendrá Alonso en 2018 será en el GP de México, dado que la prueba organizada en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez ha anunciado su intención de "honrar y celebrar los increíbles logros" de Alonso con sus siempre llenas gradas en el evento que ha sido desde 2015 el elegido por la F1 como el "mejor" de todo el calendario.Durante el día de la carrera, el próximo 28 de octubre, los organizadores del GP de México han pedido a los aficionados que vayan a estar presentes en el Autódromo que vistan máscaras de Fernando Alonso mientras ovacionan al asturiano en la vuelta del Drivers Parade.Para así hacerlo, los aficionados podrán descargar la máscara de Alonso dentro de la página web oficial del GP de México, dentro de la sección llamada 'Campeonato'.