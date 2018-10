por tatostrom » 23 Octubre 2018, 16:12

Fernando ya ha dicho que no tiene intención de correr ninguno de estos campeonatos completos, ni Indy, ni Nascar, aunque no descarta participar en pruebas sueltas. También no se cierra las puertas a una hipotética vuelta a la F1 en 2020, aunque eso yo lo veo complicado a no ser que cambien muy mucho las cosas.