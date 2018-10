por GTO » 23 Octubre 2018, 21:20

Agag quiere a Alonso en la Fórmula E, pero los pilotos son reticentesFórmula 1 Fernando sigue sin aclarar su futuroFernando Alonso todavía no ha confirmado su futuro, lo que sí está claro es que no continuará en la Fórmula 1 y tampoco participará en la IndyCar. El piloto asturiano confirmó que nunca fue una opción que le apeteciese, pero no descarta llevarla a cabo en el futuro. Pocas son las vías que quedan para el de McLaren, pero entre ellas siempre ha estado la Fórmula E, no porque Fernando así lo haya querido, sino porque Alejandro Agag, jefe de la competición eléctrica, le ha estado invitando desde que anunció su marcha del Gran Circo."Me gustaría tenerle. Él quiere ganar todo. Quiere ganar Le Mans e Indy, luego extrañará la Fórmula E y tendrá que venir aquí. Alberto Longo (CEO de Formula E) y yo conocemos muy bien a Fernando hace varios años. Nos sentamos en la caravana de Renault con su padre y su manager para ver las carreras. Obviamente, es un piloto con mucho talento y sería un privilegio para nosotros contar con él", aseguraba Agag, que le habría ofrecido diez millones de euros para que corriese la Fórmula E en la temporada 2018-2019, según La Gazzetta dello Sport.Si Alonso viene aquí y lo gana todo, no creo que fuese tan emocionante"Nelson Piquet Jr.La última palabra la tiene Alonso, pero no parece que esta competición vaya a ser la elegida, por suerte para los pilotos de Fórmula E, que no ven con tan buenos ojos su llegada. Es el caso de Nelson Piquet Jr., con quien Fernando compartió equipo en la Fórmula 1, que considera que su llegada no sería tan positiva para esta competición como muchos creen.Nelson Piquet. "Lo importante es tener un buen campeonato y buenas carreras, eso es lo más importante. Carreras en las que muchos pilotos estén luchando por ganar, eso es lo que los aficionados quieren ver. Tal vez si Fernando Alonso viene, sus fans lo seguirán. Al final, si tienes a un equipo y a un piloto ganando todo, por ejemplo, si Alonso viene aquí y lo gana todo, no creo que fuese tan emocionante como si hubiese seis pilotos luchando por ganar carreras hasta la última cita, en cierta manera eso podría ser más interesante. De la misma manera que lo fue la primera temporada, la dos y la tres, el campeonato se decidió en las últimas carreras entre tres pilotos. Eso es lo más positivo, mantener las carreras equilibradas con el máximo número de equipos posibles, no con un sólo equipo dominando", explica Piquet en declaraciones para MARCA.Realmente dudo que Fernando venga a la Fórmula E"Mitch Evans, piloto de Fórmula EOtro que tomó el mismo camino que Nelson fue su compatriota Felipe Massa, que no guarda muy buenos recuerdos de su etapa con Alonso dentro de la pista. El expiloto de Ferrari expresó que el asturiano acaba dividiendo a los equipos. "Con Alonso, era una situación más de lucha. Nunca tuve ningún problema con él fuera del coche, él siempre me trató muy bien, siempre tuvimos una buena relación de trabajo. Sólo que Alonso tiene una cosa que, cuando cierra la visera, parece que son dos personas diferentes. Y eso termina dividiendo al equipo", dijo en un programa de la televisión de Brasil.Felipe Massa y Fernando Alonso.Mitch Evans, piloto de Fórmula E en la escudería Jaguar, es uno de los que apoyan su llegada pero con matices. Además, ve poco probable que Alonso se incorpore, pero de hacerlo sería positivo para el crecimiento de esta competición, siempre que se deje hueco a pilotos con menos experiencia que necesitan una oportunidad. "Realmente dudo que Fernando venga a la Fórmula E, porque creo que dónde está ahora en su carrera puede que quiera hacer menos carreras", señala para MARCA.No hay lugar más excitante para competir, la Fórmula E es la mejor decisión que Alonso puede tomar"James Barclay, director del equipo Jaguar"Sería increíble para el campeonato, pero tiene que haber un equilibrio porque ahora están viniendo muchos pilotos de Fórmula 1 y para mí que no he podido acceder a la F1, la Fórmula E es mi oportunidad. Por ejemplo, Massa vino aquí después de muchos años en la F1 y no quiero culparle, pero jóvenes pilotos necesitan una oportunidad aquí para vivir. Entiendo que para los patrocinadores es interesante tener a estos pilotos, pero hay otros que necesitan la Fórmula E como trabajo, por lo que debe haber un equilibrio", puntualiza el joven de 24 años. El director del equipo Jaguar, James Barclay, está convencido de que para Alonso la mejor opción es formar parte de la parrilla de la Fórmula E. "Cualquier piloto, especialmente para Fernando Alonso, la Fórmula E es una competición muy seria. Como piloto creo que no hay lugar más excitante para competir. La competición es muy exigente y creo que Fernando o cualquier piloto que esté buscando o tomando una decisión en su carrera, la Fórmula E es probablemente la mejor decisión que puedes tomar", concluye para MARCA.