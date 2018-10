por GTO » 23 Octubre 2018, 21:37

Esta es la evidencia de por que llevo años diciendo que Kimi no merecía estar en el ferrari, se repite la historia que con Massa.Vettel desde 2015 ha ganado con el mismo coche 13 Gp. 5 este año.A Kimi, como ya paso con Massa se le mantuvo demasiado sin méritos, en ese volante.Yo me alegro que haya ido a Sauber, que va a ser otro Ferrari clone. Prefiero a Kimi en Sauber que fuera de la F1.Es un tío muy peculiar.El domingo en la carrera de Austin, casi me parto de risa, cuando por el Team radio y ganando la carrera su ingeniero le explica la estrategia a seguir, y Kimi le dice algo asi como "no hagamos alguna de esas estupideces hoy, Vale... "Pero ya no merecía un coche top.