Vettel explica que han tenido que volver al coche de hace tres meses

El de Ferrari daba a entender que Mercedes les ha alcanzado por un error en la línea de evoluciones.

“Puedes tomarlo como una buena noticia, pero también como una mala. Si tenemos que volver al coche que era competitivo hace tres o cuatro meses, no es una buena noticia. Es importante a nivel técnico comprender lo que salió mal.”

“Es difícil de explicar. Si no detectas el problema, es difícil creer que exista. Nosotros sentimos que el monoplaza no era tan fuerte como antes, pero no veíamos nada mal, así que resultaba complicado. Todas las actualizaciones parecían tener sentido, pero echando la vista atrás, no era así. Aun no entendemos dónde y por qué se produjo el error, así que hay muchas cosas que entender.”

“No tengo problemas en admitir los errores que he cometido. Pienso que sucedieron algunas cosas que no nos ayudaron, no tuvimos la velocidad para estar ahí, y luego otras cosas tampoco ayudaron. En general, tenemos el potencial. Debemos seguir creciendo y aprendiendo, así que habrá muchas cosas durante el invierno para revistar. Sobre mi también.”

A nadie se le escapa que Ferrari tuvo un vehículo más fuerte que el de Mercedes antes del verano. Ferrari dominó en circuitos en los que a priori no eran favorables, llevándose formidables victorias en Canadá, Silverstone o Spa-Francorchamps, amén de otras que perdieron por errores como en Alemánia, Hungría o Monza.Sin embargo, en Singapur y especialmente en Rusia y Japón, Mercedes dio un golpe sobre la mesa y regresó a un dominio que recordó a temporadas anteriores, logrando incluso dos dobletes. Parecía que los de la flecha plateada había dando un paso adelante, sin embargo, no lo ven así en Ferrari, que volvieron a ser más fuertes en Estados Unidos.Sebastian Vettel explicó que sí, que habían vuelto a ser más competitivos, pero que esto podía tener connotaciones negativas., explicó el alemán en el corralito ante la prensa.El alemán tampoco quiso entrar en detalles de qué les había hecho perder el camino., continúa el de Ferrari.Vettel tampoco quiso ignorar su parte de culpa en el diferencial de puntos con Hamilton, admitiendo que también había fallado y prometiendo un profundo análisis a final de temporada, incluyendo su pilotaje., sentenció el cuatro veces campeón del mundo.