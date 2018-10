por GTO » 23 Octubre 2018, 22:46

Cualquier tiempo pasado de McLaren en Austin fue mejor... con HondaFernando Alonso y Stoffel Vandoorne se quedaron de nuevo en la Q1, cuando el pasado año el español había terminado octavo en la parrilla todavía con el motor japonésDecimocuarto en la parrilla. Una posición de salida para darse en los dientes dado el último puesto de Stoffel Vandoorne y el ritmo arrastrado del MCL33 en esta recta final de la temporada. Fernando Alonso terminó 16º en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Estados Unidos, pero ganará dos posiciones por penalizaciones de otros rivales. "Nos hará falta ayuda por delante, quizás en la curva uno ocurra algo y podamos recuperar algunos puestos gratis", pidió Alonso para intentar luchar por unos angustiosos puntos para McLaren.En 2016, el piloto español se clasificó en 12ª posición en Austin. El pasado año, con motor Honda, fue octavo a 1,8 segundos de la ‘pole’. Este fin de semana, sin embargo, ninguno de los monoplazas británicos salió de la Q1, aunque en esta ocasión, y en el caso de Alonso, fuera por milésimas. La involución de McLaren en la recta final de 2018 ya es solo una cuenta atrás con la mente puesta en la próxima temporada. "Hemos hecho la FP3 como si hubieran sido los libres uno, han sido todo pruebas aerodinámicas y experimentos para 2019, recogiendo información para el equipo", explicó Alonso después de los clasificatorios. Pero en carrera quizás pueda sonar la flauta ante la incertidumbre con la estrategia y neumáticos."La verdad es que estuvo todo muy apretado, no solo la Q1, creo que el 11º estaba a una décima. Nos quedamos fuera de la Q1, pero no hubiese cambiado mucho si estuviésemos en las posiciones traseras de la Q2. Somos 14º con las penalizaciones de Toro Rosso, a ver si podemos mañana estar en los puntos en carrera". Como en Suzuka, Alonso no se mostraba particularmente descontento con su actuación ni con el comportamiento básico del MCL33. Simplemente es un monoplaza lento por aerodinámicamente mal concebido, como también reconoció al ser preguntado por las razones de semejante rendimiento: "Aerodinámicas", respondió. “Las vueltas fueron limpias, sin trafico ni problemas, el coche respondía bien, más o menos hemos maximizado el conjunto”, dijo sin dejar de recordar cuando le preguntaban que va 18-0, contra su compañero. "Uno de los mejores talentos de la parrilla, así que vencer a alguien que tiene tu mismo coche es muy satisfactorio", apuntó."En curva rápidas quizás sea la mejor característica que tiene el coche, pero luego perdemos en los otros dos sectores", explicó al final de la jornada sobre el rendimiento del monoplaza en este circuito. "Al final, contento de cómo ha ido el día, cómo ha ido la vuelta. No nos hemos dejado nada en ninguna curva, creo que hemos maximizado todo". El piloto de McLaren buscaba estímulos para el gran premio, aunque puntuar se antoja extremadamente difícil ante la gran igualdad existente en el grupo medio. "Ya ha ocurrido en un par de fines de semanas. Carreras en la que los domingos hemos sido competitivos. Por qué no mañana”.Para Alonso se abriría una ventana de oportunidad este fin de semana porque "de cara a la carrera nadie tiene cien por cien información segura de los neumáticos, ni de la degradación". "Habrá que ir progresando y sobre todo saber si es una parada o dos". La lluvia del viernes ha impedido conocer el rendimiento en tandas largas de los neumáticos de Austin, y se espera mejor tiempo y temperaturas más elevadas en carrera, lo que podría deparar algunas sorpresas, aunque no siempre el MCL33 ha sido benigno con sus gomas esta temporada. "Si podemos hacer una buena salida, buena estrategia y hay algo de acción por delante, eso nos permitiría recuperar algunos puestos gratis. La estrategia todavía es una incertidumbre, con la lluvia no sabemos cuál puede ser la degradación”.