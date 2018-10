por GTO » 24 Octubre 2018, 16:52

SERÁ UN 'REGALO' PARA LOS ESPECTADORESLa última misión de Fernando Alonso en la Fórmula 1 (si la seguridad no se lo impide)El piloto español será el encargado de probar en exclusiva la 'Visor Cam', un nuevo proyecto que busca ofrecer una visión privilegiada de la carrera al espectadorFoto: Fernando Alonso, a bordo de su McLaren durante el GP de Japón. (Reuters)Fernando Alonso, a bordo de su McLaren durante el GP de Japón. (Reuters)Tres grandes premios: eso es lo que le queda por delante a Fernando Alonso en la Fórmula 1 (de momento) una competición que abandonará a final de temporada. El bicampeón del mundo ha decidido probar nuevas experiencias a partir del próximo año pero, antes de su adiós al campeonato, ha decidido dejar un 'regalo' a los aficionados: que el espectador, como si se tratara de un videojuego, tenga la oportunidad de sentir lo mismo que un piloto en plena carrera.Desde hace algunos años, la Fórmula 1 trabaja duramente para ofrecer las mejores imágenes a los espectadores y, para ello, trata de buscar los mejores ángulos posibles. Uno de los más destacados y que más gustaba era la famosa cámara 'on board', colocada en la parte superior del monoplaza, que permitía sentir la sensación velocidad en plena carrera... hasta este año: la entrada en vigor del halo, el protector frontal del monoplaza, ha acabado con su éxito.La percepción de la pista ha perdido enteros​ notablemente, incluso después de mover su posición sobre los hombros del piloto para tener una mejor vista del asfalto. Por ello, la FIA comenzó a pensar de qué manera se podía mejorar esa situación, una ecuación en la que entra Alonso: la F1 quiere que sea el deportista español el primero en probar y en dar uso en carrera a la nueva cámara, la 'Visor Cam', la primera que ofrecerá una vista real en primera persona de lo que siente un piloto.Para salvar el halo, la idea es que la cámara se sitúe en el costado del casco, a la altura de la línea del ojo del conductor, lo que ofrecería una imagen similar a la que se puede ver en los videojuegos de carreras, permitiendo que el espectador tenga una visión exacta de lo que el deportista percibe en plena competición. Sería similar también a la cámara con la que la IndyCar ya cuenta desde hace un par de temporadas y que ofrece imágenes realmente impresionantes.El propio Alonso se sintió halagado por la petición de la F1 de que sea él el encargado de hacer 'debutar' la cámara. El asturiano confirmó que tenían intención de probarlo en Estados Unidos, aunque no se pudo llevar a cabo: "Estábamos pensando en probar la cámara este fin de semana, pero al final no pudo ser. No sé si va a suceder en los próximos fines de semana, pero tal vez para la última carrera sería un muy buen recuerdo", confesó a 'Autosport'.La seguridad, lo primeroParece que el principal problema por el que aún no se ha podido probar la 'Visor Cam' tiene que ver con su ubicación: lo más sencillo a nivel técnico sería colocarla en el exterior del casco, pero la F1 entiende que esto podría afectar a la seguridad de la estructura del propio material protector, por lo que se están buscando otras soluciones. De momento, la más adecuada parece ser situarla entre el acolchado interno del propio casco, pero aún se están haciendo pruebas.La intención, por tanto, es que el piloto español pueda probarla antes de que acabe la temporada, en lo que sería una de sus últimas misiones en la Fórmula 1. Un bonito guiño de la FIA hacia Alonso, un bicampeón del mundo que en sus últimos años en el campeonato ha estado muy lejos de los puestos de cabeza, pero que ha dignificado la competición con su buen hacer al volante: ahora, será el asturiano el que pruebe la 'Visor Cam' en su último acto de servicio a la F1.