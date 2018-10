por Otani » Ayer, 01:15

Yo una cosa que no le perdonaré nunca (y que sin duda ha hecho que para mí se empañe su imagen y que su retirada sea descafeinada, casi que prefiero que se marche de una vez cuando debería estar emocionado por su marcha) es que se haya aprovechado de la coyuntura que existe actualmente acerca de si la F1 es lo que era, que si es previsible o no, etc. No hace falta que sepamos quién "tuvo la culpa" en Ferrari, en McLaren, en las movidas con Renault... No hace falta que sepamos "toda la historia". Con ver la actitud que ha tenido respecto a este tema, ya sabemos todo lo que necesitamos saber.



Con la gente que piensa estas cosas (la F1 está en decadencia, es previsible, aburrida, etc) no suelo coindicir, lo sabéis por aquí, pero el caso de Alonso es peor: él no lo piensa. Nos quiere vender que ahora se ha dado cuenta por fin de que F1 no es lo único importante en el mundo del motor, que también existen otras categorías que antes ignoraba por desconocimiento. Falso: nos toma por idiotas; conocía perfectamente a esas categorías, el problema es que hasta ahora le había interesado más ningunearlas y obviarlas, porque no contribuían a su ego. Antes las ganaban pilotos de segunda categoría como Johnny Herbert, ahora ganar las 500 millas y las 24 horas es equiparable a 8 títulos de F1. Patético. Si fuera fan de esas categorías me sentiría insultado y "utilizado". Está utilizando esas competiciones para hacer crecer su prestigio y "estimular" su ego. Pero de su supuesto "despertar" acerca de que hay vida más allá de la F1, no me creo nada.



Alonso ha dicho textualmente que la F1 ahora es previsible, que en 2004 se divertía más. Repito, esto no soy yo diciendo "antes ya era así, Fernando", esto es Alonso diciendo "ahora me aburro, antes era más divertido". No me lo creo, me parece otra milonga. Precisamente 2004 fue un año que recuerdo muy bien, y la actitud de Alonso a finales de ese año fue cualquiera menos "qué pedazo de año he tenido y qué bien me lo he pasado". Más bien era un "qué cagada de año, qué porquería de coche he tenido, siempre ganan los mismos (los tramposos de Ferrari, ¿recordáis?), a ver si se termina ya". Pero claro, ahora que 2004 es una época de nostalgia por los V10 y demás, le conviene ensalzarla, pintarla como lo que no fue.



Si Alonso fuera un tipo íntegro y un campeón de F1 orgulloso de serlo, saldría a desmentir ciertas tonterías que se dicen sobre la F1. Pero él se cree por encima de la F1, y prefiere utilizar esas medias verdades para su propio beneficio, para buscar un último aplauso. Y eso, como aficionado a la F1 en primer lugar, no se lo perdono.