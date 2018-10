por DGoliath » Ayer, 14:45

Marko escribió: La próxima temporada, con el motor Honda, creo que podemos luchar por el Campeonato. El proyecto es muy bueno, prometedor y lo digo totalmente en serio.

Esto mismo decían los de McLaren hace no tanto....Y lo cierto es que la evolución de Toro Rosso este año, me hace sospechar que Marko se come sus palabras, el motor Honda es del todo imposible que esté el año que viene a la par de los Renault, Ferrari o Mercedes...Salvo que les permitan otra de "escapes sopladores" para sacar un plus, no veo yo a RedBull el año que viene luchando por podios