por GTO » 24 Octubre 2018, 20:57

REGRESO DEL RUSOMarko: "Creemos que Kvyat ha resuelto sus problemas mentales"Marko: "Kvyat estaba en otro sitio, pero habló intensamente con nosotros por un asiento"Verstappen: "Es bueno ver a Kvyat en el equipo otra vez, sabe cómo se trabaja aquí"Horner: "Daniil está en un sitio bueno, le pasó factura el descenso de Red Bull en 2016"Los directivos de Red Bull junto a Max Verstappen hablan sobre Daniil Kvyat y su vuelta al Gran Circo para 2019. El ruso tiene una segunda oportunidad para demostrar su verdadero talento y dejar atrás los fantasmas del pasado, que acompañaron al de Toro Rosso en sus últimas carreras en Fórmula 1, después de que le bajaran del equipo principal.Helmut Marko, como siempre, es el encargado de tramitar los movimientos en Red Bull y Toro Rosso. Muchos le temen por su capacidad de tomar decisiones, pero sus pensamientos sobre los pilotos parece que están cambiando. Kvyat no es el único piloto al que el austriaco da una segunda oportunidad, pues a Brendon Hartley también le rescataron para este año."Daniil cambió, ha madurado. Trabajaba con un equipo diferente, pero en Fórmula 1. Le damos una oportunidad nueva porque siempre creímos que era muy rápido y porque creemos que ha resuelto sus problemas mentales", ha declarado Marko a Sky.Quizá la opción de ir a Ferrari hizo madurar a Kvyat, al menos es lo que deja caer Marko. El ruso, en cuanto vio una pequeña oportunidad de volver a ser titular en F1, se puso manos a la obra y finalmente ha obtenido su recompensa."Es un piloto maduro y estoy seguro de que vamos a ver algunas carreras muy positivas suyas. Fue a Ferrari y pensó que tal vez había una posibilidad, por lo que comenzó a hablar intensamente con nosotros, puedo asegurar que estoy seguro de que vamos a ver al verdadero Kvyat de nuevo", ha expresado.Christian Horner también deposita toda la confianza en Daniil y explica que probablemente fue doloroso para el piloto ver cómo prescindían de sus servicios en Red Bull y más tarde, en Toro Rosso."Está en un buen sitio, creo que fue muy negativo para él cuando le expulsamos de Red Bull para ir a Toro Rosso", ha explicado Horner.Max Verstappen tomó el relevo del ruso en Red Bull en 2016 desde el GP de Barcelona. El holandés admite que es positivo tener a Kvyat en el equipo, ya que conoce perfectamente como trabaja toda la estructura."Creo que es la elección correcta pese a que hace tiempo que no pilota. Tiene experiencia a la hora de trabajar con Red Bull. No sabría decir quién debería estar con él, no hay nadie en el programa de Red Bull con suficientes puntos para una superlicencia", ha comentado al diario holandés De Telegraaf.