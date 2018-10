"ingeniero de salón"

Unllamado Adrian Newey dijo una vez que un difusor inferior trasero produce entre el 75 y el 90% de las turbulencias aerodinámicas que recibe un monoplaza que intenta entrar en succión (rebufo)... en realidad es algo conocido y no hace falta que él lo diga, porque lo han dicho varios, pero me agradó citarlo.De hecho (y apenas un sólo ejemplo), ya en el pasado y de una temporada a la otra, se han limitado grandemente una enorme cantidad de elementos aerodinámicos como generadores, de vórtice, alerones, spoilers, deflectores, etc. que llegaban hasta el paroxismo y sin embargo las turbulencias siguieron prácticamente igual, aún a pesar de que nos quisieron tildar de estúpidos diciendo que esto no iba a ser así.Por tal motivo me remito a los hechos "y el que prefiera seguir siendo ciego porque no quiere verlo" entonces que siga en su tesitura :Sauber-BMW 2008.Brawn-Mercedes Benz de 2009 (obra del mismo que ahora hace estas afirmaciones).Como se verá, el problema no es un simple alerón, ni sus diferentes planos, ni si son convergentes o divergentes ni siquiera su superficie, sino el concepto/principio aerodinámico todo, llamado vulgarmente "Morro Elevado" (del cual su difusor inferior trasero es el "alma"), éste ya está agotado y caduco, por el simple hecho de haber cumplido éste año sus treinta (30) años de vida... ah, casi olvido decir que su inventor fue el ya citado, Adrian Newey