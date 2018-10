El naufragio de Vettel: anatomía de un Mundial perdido

Con o sin culpa, los errores de Vettel y Ferrari han sido recurrentes esta temporada

MARTÍ MUÑOZ | 29 OCT 2018El naufragio de Sebastian Vettel era inevitable y se ha completado en el GP de México, donde Lewis Hamilton ha sentenciado el Mundial para convertirse en campeón por quinta vez en su carrera deportiva. Su éxito es el fracasó del alemán, muy cuestionado tras un año de imprecisiones individuales y colectivas que no sólo ponen en entredicho su figura como líder de Ferrari, sino también su legado como piloto.Cuatro títulos mundiales no están al alcance de cualquiera, pero los escépticos siempre habían esgrimido como atenuantes de dicha hazaña la dominación de Red Bull y la genialidad de Adrian Newey. 2018 era la oportunidad de cerrar el debate de una vez por todas con un duelo de tú a tú con Hamilton, pero el resultado no ha sido el esperado. El aplomo de Lewis ha contrastado con la inseguridad de Sebastian y, en consecuencia, el primero se ha consolidado como el gran talento de su generación mientras el segundo ha quedado relegado a su sombra en la comparación directa.Que Ferrari es un equipo de primer orden donde el mínimo exigible es la victoria, es una verdad absoluta bien conocida en el paddock. Pero existe una diferencia entre perder cuando Mercedes posee un coche y motor de otro planeta, que mostrarte errático cuando tu monoplaza es tan rápido como el que más, en ocasiones el más competitivo con diferencia, que es lo que ha ocurrido esta temporada.La incapacidad para convertir en resultados el rendimiento del SF71H –sobre todo en la gira europea, su periodo más brillante– ha derivado en una escalada de presión que ha bloqueado a los italianos y ha viciado el aire en Maranello. La prensa italiana ha cuestionado a Vettel como primer espada y a Arrivabene como líder, y éste a su vez ha arremetido contra su estructura técnica, asegurando incluso que echaba en falta alguien con más experiencia y veteranía. Incluso ha protagonizado una guerra interna por el poder con su director técnico, Mattia Binotto.Al final, todo ha transcurrido por unos derroteros muy parecidos a los de 2017 –con el agravante de que el SF71H era el mejor coche– y Ferrari se ha venido abajo después de las vacaciones de verano. Entre Bélgica y Japón, Hamilton ha encadenado cuatro victorias por tan sólo una de Vettel y ha sumado 43 puntos más que el alemán, una circunstancia a todas luces inaceptable en un momento de tanta trascendencia.CHINASebastian Vettel salía desde la Pole Position, pero todos los elementos se alienaron en su contra para privarle de la que tenía que ser su tercera victoria del curso.Primero perdió el liderato frente a Valtteri Bottas, que paró dos vueltas antes y completó con éxito un ‘undercut’ para relegar al alemán a la segunda posición.Luego salió el coche de seguridad fruto de un incidente entre los dos Toro Rosso, circunstancia que los Red Bull aprovecharon para hacer una segunda parada y poner neumáticos blandos, con los que obtuvieron una ventaja respecto a los coches que les precedían.Cuando la carrera se relanzó, Vettel estaba vendido. Primero lo adelantó Daniel Ricciardo y luego fue el turno de Max Verstappen, que además le embistió en la frenada de la horquilla. Con el coche tocado, Sebastian cruzó la línea de meta en octava posición, por detrás de Lewis Hamilton, que fue cuarto.AZERBAIYÁNSebastian Vettel lideró con holgura la primera mitad de la carrera, hasta que un coche de seguridad alteró el guion del domingo.Vettel salió desde la Pole Position y creó una ventaja de 10 segundos sobre Valtteri Bottas en su primera tanda, hasta que en la vuelta 30 entró en boxes para hacer su pit-stop. Se reincorporó en segunda posición, por detrás de un Bottas que optó por retrasar al máximo su parada.La estrategia de Bottas dio sus frutos cuando el coche de seguridad salió a pista en la vuelta 40, merced a un accidente entre los dos Red Bull. Gracias a esa neutralización, el finlandés pudo pasar por boxes y mantener el liderato de la carrera para frustración del alemán.Cuando la carrera se relanzó, Vettel se pegó a la estela de Bottas. Le ganó el interior en la primera curva, pero se pasó de frenada y se fue largo. Le pasaron Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen, y así se vio relegado a la cuarta posición, lejos de una victoria que parecía suya y por detrás de su rival en el Campeonato.ESPAÑALewis Hamilton dominó en el Circuit de Barcelona-Catalunya tanto en clasificación como en carrera, pero un error estratégico apartó a Sebastian Vettel del podio cuando peleaba por un segundo puesto.Tercero en parrilla, superó a Bottas en la salida y acto seguido se pegó al rebufo de Hamilton. Pero el ritmo del Mercedes resultó demasiado para el Ferrari, y así empezó a perder terreno hasta quedarse a 7,3 segundos de diferencia antes de su parada en boxes en la vuelta 17.Sebastian recuperó la segunda posición en la vuelta 35, cuando la parrilla se reordenó tras los pit-stops. Para entonces, Hamilton ya le sacaba 10,4 segundos y su principal preocupación era Bottas, que le seguía a menos de dos guarismos.La carrera de Vettel se derrumbó en la vuelta 41, cuando Ferrari lo llamó para hacer otra parada. Fue una decisión fatal, porque no encontró réplica. El alemán se reincorporó cuarto, por detrás tanto de Bottas como de Verstappen. Perdió un podio y ocho puntos.En aquella carrera, Pirelli introdujo un neumático con una banda de rodadura 0,1 milímetros más delgada a instancias de Mercedes para facilitar la gestión de la temperatura. Ferrari no supo interpretarlo bien y acusó más degradación que su oponente.FRANCIA'No puedes ganar la carrera en la primera curva, pero la puedes perder'. Vettel hizo bueno el dicho en el regreso de la Fórmula 1 a Paul Ricard.El alemán salía desde la tercera posición de la parrilla, por detrás de los dos Mercedes. Quiso jugar fuerte en la salida, consciente de que tenía que inmiscuirse entre Hamilton y Bottas para pelear por la victoria, pero no le salió bien.Sebastian arrancó mejor que sus rivales, pero estos no le dejaron espacio para intentar el adelantamiento. Cuando llegó a la primera frenada, bloqueó y envistió el coche de Bottas. Recibió una sanción de tiempo y tuvo que pasar por boxes para sustituir el alerón delantero.El teutón cayó hasta la decimoséptima posición y dejó via libre para Hamilton, que ganó la carrera sin oposición. Sebastian terminó quinto, pero su esfuerzo fue balde. Lewis le arañó 15 puntos y le birló el liderato en el Mundial de Pilotos.AUSTRIAVettel obstaculizó a Sainz durante el transcurso de la Q2, un hecho que le valió una sanción de tres posiciones que condicionó sus opciones en la carrera del domingo.El alemán consiguió el tercer mejor tiempo en la sesión de clasificación, pero cayó hasta la sexta plaza de la parrilla cuando se le aplicó la penalización. La Pole Position fue para Bottas, que compartió primera fila con Hamilton.En la carrera, todo se alineó en contra de Mercedes. Bottas abandonó por un problema técnico y el equipo se equivocó con la estrategia de Hamilton, que al final también se retiró antes de tiempo.Vettel terminó tercero y sumó 15 puntos, aunque en condiciones normales habría ganado la carrera porque los dos coches que le precedieron –Verstappen y Räikkönen– terminaron la Q3 por detrás de él. Fue la sanción por obstaculizar a Sainz lo que le condenó a comenzar a su estela.ALEMANIAVettel vivió en Alemania el momento más bajo de la temporada. No sólo echó por la borda el liderato de la carrera, sino que su error propició el coche de seguridad que hizo posible la victoria de Hamilton.El alemán lo tenía todo de cara. Salió desde la Pole Position y se escapó en solitario, hasta tener una ventaja de nueve segundos sobre Bottas que le permitía controlar el tempo del Gran Premio. En paralelo, Räikkönen era tercero y mantenía a Hamilton fuera del podio.Pero entonces llegó la lluvia… y Vettel se estrelló. Entró demasiado rápido en la curva de Sachs y su Ferrari se fue recto contra el muro, víctima del aquaplaning. El lenguaje corporal y verbal del teutón evidenciaban la gravedad del momento.Dirección de Carrera sacó el coche de seguridad a pista… y ahí cambió todo. Bottas y Räikkönen entraron en boxes, pero Hamilton se quedó fuera y asumió el liderato. Mercedes ordenó a Valtteri que no atacase a su compañero, que sumió 25 puntos en casa de su rival.ITALIALa presión mediática se tornó en insostenible después del GP de Italia, donde Ferrari pasó de celebrar un doblete en clasificación a ver cómo su piloto estrella cometía un nuevo error en la primera vuelta de la carrera.Vettel salía desde la segunda posición de la parrilla, por detrás de su compañero Räikkönen y justo por delante de Hamilton. Los tres llegaron a la primera curva en el mismo orden, pero el guion cambió por completo en la Variante della Roggia.Sebastian negoció la curva Grande a rebufo de Kimi, pero el finlandés siguió esa misma trazada y no le dio espacio. El alemán levantó el pie y descuidó el exterior. Hamilton lo aprovechó para apurar la frenada y emparejarse con él en la entrada de la chicane. Los dos entraron en paralelo y se tocaron. El inglés siguió adelante, pero el teutón trompeó.Vettel cayó hasta la decimoctava posición y remontó hasta terminar quinto. Mientras tanto, Hamilton firmó una victoria estelar para reafirmar sus opciones al campeonato.SINGAPURVettel y Ferrari necesitaban una reacción tras el fiasco que vivieron en Italia, pero Singapur resultó ser un nuevo paso atrás, en esta ocasión por un fallo estratégico del equipo.El sábado, la gestión de la temperatura de los neumáticos fue un factor más determinante de lo habitual. Mercedes dio en el clavo y Hamilton respondió con una Pole estratosférica, 0,6 segundos más rápida que el alemán, que fue tercero.En la salida, Vettel fue agresivo y adelantó a Verstappen en la primera vuelta para escalar hasta la segunda posición. Paró en boxes en la vuelta 14 para intentar el ‘undercut’ sobre Hamilton, pero el tiro le salió por la culata.El teutón salió en tráfico… y ésa fue su perdición. Pérez le costó unos valiosos segundos y Verstappen lo aprovechó para arrebatarle el segundo puesto. El holandés hizo su pit-stop en la vuelta 17. Se reincorporó en paralelo con el Ferrari, pero mantuvo la delantera.Vettel no sólo quedó relegado a la tercera plaza, sino que perdió toda oportunidad de réplica por la elección de neumáticos que había hecho su equipo. Le pusieron ultrablandos en previsión de que sus rivales fuesen a dos paradas, pero resultó que estos se decantaron por el blando para salvar la carrera con un único pit-stop. En consecuencia, Sebastian se vio obligado a conducir de forma conservadora para no ser víctima de la degradación de sus gomas.JAPÓNLa necesaria reacción de Vettel y Ferrari no llegaba, y el circuito de Suzuka fue testigo de imprecisiones individuales y colectivas que permitieron que Hamilton se marchase de Suzuka con la oportunidad de sentenciar el Mundial en Austin.Todo empezó en la sesión de clasificación, condicionada por el riesgo de lluvia. Tras una ligera llovizna al final de la Q2, Ferrari empezó la Q3 con neumáticos intermedios. Pero se equivocaron, porque la pista estaba seca y Vettel tuvo que volver a boxes para montar neumáticos de seco. En su primera vuelta cronometrada, el alemán se salió de pista en la curva 14 y sólo pudo conseguir el noveno mejor tiempo. Lo quiso volver a intentar, pero entonces se abrieron los cielos y el asfalto quedó impracticable.En la carrera, Vettel sabía que necesitaba un milagro para terminar por delante de Hamilton. Aun así, lo intentó. Superó a los Toro Rosso en la salida y luego al Haas de Magnussen en la curva 13. En la salida del triángulo Casio, aprovechó el rifirrafe entre Verstappen y Räikkönen para adelantar al finlandés y terminar la primera vuelta en cuarta posición. Sólo tenía por delante a Hamilton, Bottas y Verstappen.En la vuelta 8, tras un coche de seguridad, Vettel vio una oportunidad de pasar a Verstappen en la curva 13. El alemán le ganó el interior al Red Bull, pero el holandés cerró su trazada y tocó al teutón, que terminó en la escapatoria. Cayó hasta la decimoctava plaza, desde la que remontó para terminar sexto. Un nuevo fracaso, porque Hamilton ganó la carrera.ESTADOS UNIDOSVettel salvó el primer 'match ball' de Hamilton, no sin antes complicarse la vida con una sanción en parrilla y un trompo en la primera vuelta de la carrera.En la primera sesión de entrenamientos libres, los comisarios ondearon la bandera roja porque Esteban Ocon arrastró grava al asfalto tras una salida de pista en la curva 9. Pero Vettel no redujo su velocidad a tiempo y, en consecuencia, los comisarios le impusieron una sanción de tres posiciones para la carrera del domingo.El alemán marcó el segundo mejor tiempo en la sesión de clasificación, a tan sólo 61 milésimas de Hamilton, pero cayó a la quinta posición fruto de la penalización. Su error del viernes le impidió estar donde tenía que estar, que era en la pelea con Lewis por la victoria.Una vez más, se puso en una situación que le obligaba a remontar en carrera para salvar el honor. Lo intentó, pero cometió un error en la primera vuelta. Se puso en paralelo con Daniel Ricciardo en la pelea por la cuarta plaza, pero los dos se tocaron levemente y el coche del alemán trompeó, con la consiguiente relegación al fondo de la clasificación. El enésimo error, que quedó maquillado por la victoria de Räikkónen, que evitó el alirón de Hamilton.