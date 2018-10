por zabatxe » Ayer, 20:53

EHHHHHHH¡¡¡¡ Un momento Oscar.Yo si soy fan de Hamilton. De los pilotos de la actualidad es el que mas me gusta, lastima de que este en el equipo equivocadocon lo bien que estaba en MclarenEsto es muy subjetivo. Para mi si es una leyenda. Ya simplemente por el hecho de tener cinco campeonatos se lo merece. Pero no ha perdido nada de agresividad, ha evolucionado muchísimo como piloto, por lo menos mentalmente y hasta creo que lo mejor que le ha podido pasar, mirando al futuro, es haber perdido ese mundial con Nico. De las victorias se aprende pero de las derrotas mucho mas. Este año se ha visto a un Lewis desatado. Es verdad que con un coche superior, pero ha habido momentos en la temporada en la que Ferrari se ha acercado mucho o incluso igualarlo, momentos puntuales pero en esos momentos Lewis se venia abajo. Este año no ha sido asi.Sobre Max y Lewis, para mi mirando globalmente ahora mismo, con el mismo coche en una temporada, Lewis, Alonso o Vettel le pasan por encima. Simplemente porque Max aun siendo un grandísimo piloto, habiendo tenido una trayectoria muy ascendente, no se sabe como va a pilotar cuando tenga la presión de tener un coche ganador. Si estamos hablando de una carrera con el mismo coche, pues puede ganar cualquiera, pero en una temporada completa, para mi a dia de hoy no tiene nada que hacer con cualquiera de los tres y especialmente contra Lewis. Es una opinión mia y no quiero desmerecer para nada a Max. Para mi todavía le quedan bastantes clases de baile para poder bailar