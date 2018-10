por GTO » 29 Octubre 2018, 17:50

Hamilton: "¿Cómo puede estar McLaren a tres segundos?"El campeón del mundo reflexiona sobre los cambios que debe hacer la competición: “No debería haber tanta diferencia entre el primero y el último” y quiere que se parezca a MotoGP.Honor, protección y lealtad. Esos son los tres principios en los que se basa la imagen de Lewis Hamilton en México. Se lo han pedido a los pilotos y los han hecho todos. Honor es el que siente de ser la gran referencia de este deporte, protección la que pide para él y todos sus compañeros y lealtad la que profesa hacia la F1, algo que también incluye la crítica respetuosa para mejorar. No es más leal el que dice a todo que sí sin cuestionar nunca nada, parece querernos decir el que va a ser pentacampeón mundial.Y al igual que cuando Fernando Alonso critica la F1 por su escasa igualdad y lo previsible que es a veces, se dice que no lo haría si estuviese ganando, es probable, o se alude al especial caracter del asturiano, también podría ser, lo cierto es que suele tener razón y además en el caso de Hamilton estos argumentos (sobre todo el de los resultados) no vale.Hamilton hablando sobre F1 y sobre hacia dónde le gustaría que fuese la competición y cómo le gustaría que fuese, moteros podéis abrir el pecho… “La Fórmula 1 tiene el potencial de ser la mejor serie de carreras que existe, pero miras a MotoGP y van rueda a rueda, luchando de curva a curva, eso es algo fundamental en este deporte”, declaró el inglés.Pero hay más y va una crítica feroz, así como las hace Hamilton sin que lo parezca, a su antigua escudería: “No debería haber una gran diferencia entre el primero y el último. No debería haber una diferencia tan grande entre los coche. ¿Cómo pueden un Williams o un McLaren estar a tres segundos por vuelta? Eso es demasiado…”.Y tiene razón, que McLaren, la segunda escudería más importante de la historia esté en esa situación es triste, pero así están las cosas. Hamilton espera que la FIA o los equipos reaccionen y tener más batalla en pista y que los antiguos equipos históricos puedan volver a luchar por ganar. La última vez que ganaron varios equipos fue en 2012, incluso lo hizo Maldonado con un Williams en Barcelona, ¿recuerdan? Mientras eso ocurre Hamilton con la autoridad que le dan sus títulos y su talento intenta mejorar su deporte para que sus logros tengan más valor y sentirse más realizado.En 2021 serán los próximos cambios en aerodinámica e unidades de potencia. Mientras Hamilton puede seguir ganando. Honor.