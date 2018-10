por GTO » 29 Octubre 2018, 23:35

La confidencia de Vettel a Hamilton: "No aflojes. Te necesito la próxima temporada"3 comentariosVer comentarios"Yo le agradecí haber sido tan buen competidor", asegura el británicoSebastian Vettel sabía perfectamente lo que debía hacer al final de la carrera en México. Tras perder el Mundial, el líder de Ferrari apenas quería atender a las preguntas de David Coulthard que se había acercado a entrevistar a los tres pilotos del podio. "Déjame un segundo, que ahora quiero felicitar al campeón", espetó el alemán, que se dirigió de inmediato para abrazar a Lewis Hamilton. Frente a las abarrotadas tribunas de Foro Sol, Vettel compartió abrazos y confidencias con el pentacampeón. Horas después de aquello, el propio Hamilton ha ofrecido todos los detalles sobre ese encuentro."Necesito que luches de nuevo contra mí la próxima temporada", comentó Vettel al oído de Hamilton, según ha revelado el propio pentacampeón. "Se acercó y me dijo que no aflojase, que me necesitaba para pelear en 2018, lo que obviamente respeto", explicó el piloto de Mercedes, cuarto en la meta del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Max Verstappen abrochó su tercer triunfo de la temporada."Yo le agradecí haber sido tan buen competidor esta temporada. Sin embargo, todo ocurrió muy rápido y no me acuerdo de todo", añadió Hamilton, que no escatimó elogios hacia su gran adversario. "Ha luchado muy bien este año y ha pilotado fantásticamente bien", señaló sobre el dominador de la primera mitad del Mundial, tras sus victorias en Australia, Bahrein, Canadá y Gran Bretaña.Tras este encuentro a pie de pista, Vettel también se acercó al garaje de Mercedes para felicitar a los miembros del equipo rival, con Toto Wolff a la cabeza.