por GTO » Ayer, 10:19

AriVatanenF1 escribió:

¿A Renault o a Ricciardo? .



Los Red Bull yendo como tiros aquí y los Renault los primeros de los mortales. Damos por hecho que Red Bull ha hecho bien cambiando a Honda por el hecho de que es Red Bull, pero la marca del rombo está haciendo bien las cosas. A día de hoy si hay un equipo en clara ascendencia es el francés, cuando hace un par de años estaban luchando para pasar Q1. ¿A Renault o a Ricciardo?

Cierto que renault ha subido, pero no menos cierto es que siguen rompiendo casi un motor por carrera. Esta vez se rompió el de Sainz y el de Ricciardo.Siempre he dicho que en la F1 no hay que hacerle mucho caso al que presume de lo bien que va a ir, y tenerle mucho cuidado a los que están calladitos. No he leído nada por parte de los responsables de honda en mucho, mucho tiempo, sabemos que están probando cosas y gastando pasta, tienen a toro Rosso de conejillos de india, y me da a mi que tienen el ratón en la boca.Ricciardo me recuerda mucho a Button, cuando salto a Honda, sobre el papel estaban llamados a llegar al menos al podio pero alli se quedo. Renault, estan 4º, pero esta muy lejos de la categoría A, RBR les triplica en puntos y si es difícil mejorar mucho de un año para otro, el escalón que tiene delante Renault no es salvable en solo un año. es demasiado alto el escalón de 3 a 4º.