por GTO » 29 Octubre 2018, 23:47

MOMENTOS IMPORTANTES DEL AÑOVettel: "Ni Alemania ni Italia fueron las claves, fue Singapur"Asegura que no puede castigarse demasiado por el error de HockenheimEstá decidido a borrar toda decepción y ganar en BrasilPara Sebastian Vettel el Gran Premio de Singapur definió la temporada más para él que el de Alemania y el de Italia. Ayer Lewis Hamilton se proclamó pentacampeón y si el germano de Ferrari mira atrás, recuerda el gran golpe que fue para él el resultado en Marina Bay y cree que fue lo que más afectó a su lucha por el título.Sebastian Vettel comenzó liderando el Mundial, sin embargo, sus opciones se fueron apagando a medida que tanto él como Ferrari cometían errores imperdonables. El alemán cree que el punto clave de su temporada llegó en Singapur con la equivocación estratégica por parte de su equipo."Ni Alemania ni Italia fueron las claves, para ser sincero, para mí lo fue Singapur. Tras Singapur vimos que no teníamos el ritmo para estar en la lucha con Mercedes durante dos carreras y luego, otras cosas pasaron no ayudaron y no pudimos sumar puntos debido a algunos errores que hicimos y que hice", explicó Vettel ayer en la rueda de prensa posterior a la carrera."No puedo ser muy duro conmigo con lo que pasó en Alemania porque cometí errores mucho mayores este año, pero ese fue el que he pagado más caro. Es parte de las carreras, cuando empujas, a veces puedes pasarte del límite, lo hice en la peor curva, pero eso ya es agua pasada y no pienso demasiado en ello. Les pasa a otros también", añadió Vettel, que está decidido a mostrar su versión más fuerte en dos semanas en Interlagos."Me centro en mí, en mi coche, en eso trabajas durante todo el año y no controlar la situación no es lo ideal, pero es normal tener ese punto de decepción y que estés un poco triste. No obstante, creo que seré lo más fuerte posible dentro de dos semanas en Brasil porque es lo que se merece mi equipo y toda la gente que nos apoya a Kimi y a mí", agregó para terminar.