La Fórmula 1 es demasiado técnica, cara y aburrida, según Flavio BriatoreLa Fórmula 1 es demasiado técnica, cara y aburrida, según Flavio BriatoreFlavio Briatore sigue de cerca a la Fórmula 1 a pesar de que abandonó hace casi una década su puesto como jefe de equipo de Renault. El italiano mantiene una relación con la categoría reina bastante estrecha y además, tiene muchos amigos en el paddock que le permiten estar informado de todo. Por ello, su opinión sobre la competición es realmente importante, más aún cuando hasta 2009 que abandonó su cargo en Renault, llevaba muchísimos años dentro del Gran Circo.El ex-jefe de equipo de Renault asegura que la Fórmula 1 es realmente técnica, cara y aburrida, basándose en lo que piensan los aficionados. Por ello, pide a Liberty Media que introduzca cambios para cambiar la actual filosofía de la competición para hacerla aún más atractiva, porque si no, cree que no tendrá su futuro asegurado, en comparación a categorías que están en plena expansión.“Tal vez la Fórmula 1 debería renombrarse a sí misma en: ‘Campeonato de Ingenieros Complicado’ Eso sería perfecto. Gastar 600 millones de euros para conducir 20 carreras al año, nadie lo entiende. Nunca nos importan los aficionados, pero estamos hablando de la parte técnica. La gente quiere ver duelos, pero si los comentaristas solo hablan de los neumáticos y no de la potencia del motor, y mucho menos del rendimiento del piloto, ¿cómo puede ser una Copa del Mundo de pilotos? Y las carreras son demasiado largas porque se habla demasiado en la radio y 50 minutos de una entrevista en mitad de la carrera, ahí es donde el piloto debería reventar su cuello. Solo digo lo que piensa la gente, temen que algún día la tecnología pueda decidir todo”, comenta de manera contundente Flavio Briatore.