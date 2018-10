por GTO » Ayer, 09:52

Una ventaja mas para que se quite la MGU H.Es cierto lo que dice Otani, los coches dan la sensación de ser muy torpes, pesados, lentos. Esto ha mejorado mucho desde 2014 que ademas de pesados, eran lentos de verdad, y ademas feos.Lo que es mas triste es que realmente no son lentos, lo que es lento es el ritmo de carrera.No se si os pasa a vosotros, pero cuando veo a los coches con la luz roja intermitente me pongo malo. Ademas del peso. que es muy alto, el problema lo tenemos en las restricciones, los pilotos se pasan la carrera ahorrando, ahorrando combustible, ahorrando gomas, los coches están contenidos en el flujo de combustible, en la cantidad de combustible a gastar, en la cantidad de juegos de neumáticos...Hay quien es feliz viendo que el tiempo de la pole es mas rapido que hace x años, pero luego vemos a los coches haciendo 1.50.00 por vuelta, y todos sabemos que pueden hacer hasta 1.46.00,Pero lo mas gracioso es que los coches ruedan a 2/3 segundos unos de otros, ahorrando, y si alguien decide atacar y baja el ritmo, automáticamente el de delante le contesta con una bajada de tiempos proporcional, como diciendo "no me ataques que yo tambien puedo correr, vamos a llevarnos bien, nos quedamos así hasta el final de carrera ¿vale?Son demasiado pesados, pero el problema esta tambien en los malditos ahorros.