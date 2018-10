por GTO » Ayer, 00:02

TOST, A FAVOR DEL LÍMITE PRESUPUESTARIOCree que con esa frontera se podría evitar el doble campeonato que está viviendo la Fórmula 1.El límite presupuestario es un tema que lleva mucho tiempo tratándose en la Fórmula 1. Sobre todo, por parte de los equipos pequeños, que van un paso por detrás de los grandes fabricantes y con el límite, podría haber más igualdad en la parrilla.Uno de los problemas a los que se enfrentaría la FIA al imponer este límite es cómo controlar que los equipos no lo superan. Franz Tost es partidario de que exista una frontera que los equipos no puedan cruzar."He estado luchando durante años por un tope presupuestario y parece que va a llegar. Creo que es factible. Siempre hubo argumentos de que no se puede controlar, lo cual es una tontería. Puedes controlar todo. La FIA y FOM, quien sea, solo tienen que empezar desde el principio. Si yo decidiera, enviaría a cada equipo una persona para controlar todos los estados financieros cada semana o cada mes. Eso es. Como ahora, por ejemplo, en el aspecto técnico puedes controlar todo, ¿no? Incluso no se nos permite hacer test sin pasar las pruebas de choque y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no deberías poder controlar los presupuestos? Eso es una tontería, puedes controlar todo si quieres” , explicó el de Toro Rosso para Motorsport.A día de hoy ya se está viviendo un doble campeonato en la Fórmula 1. Por un lado, los que luchan por conseguir el título y por otro, el resto del mundo, que tienen que conformarse con ser cuartos en el mundial de constructores y con un ritmo muy inferior al resto de equipos. Con este límite presupuestario, se intentaría evitar esta situación.“La FIA y la FOM deben encontrar la manera de reducir los gastos, porque de lo contrario, tendremos un campeonato de dos categorías en la Fórmula 1: los equipos de fábrica y el resto. Eso es lo que pasa ahora. Hay tres equipos principales, y el resto están en otra liga. Porque si miras los resultados, los coches detrás de los tres mejores están 20-30-40 segundos atrás, y el titular de los derechos comerciales debe encontrar la manera de tener carreras interesantes. Afortunadamente, este año, y también el año pasado, Vettel está luchando contra Hamilton por el campeonato porque, de lo contrario, la gente no vería más la Fórmula 1, porque es aburrido. Y debemos ser conscientes de esto y lo que tenemos que lograr es que al menos tres o cuatro pilotos y cinco o seis equipos luchen por el campeonato, y el Mundial se decida en la última carrera y no un par de carreras antes del final”, concluyó Tost.