RAIKKONEN: “NUNCA HABÍA VISTO UNA CARRERA DE FÓRMULA 1 HASTA MI PRIMER TEST”El piloto de Ferrari se sincera, nunca hubiera imaginado su vida como piloto de Fórmula 1.Kimi Raikkonen es el piloto más veterano de la parrilla. Debutó en 2001 y, con 39 años, el piloto de Ferrari competirá con Sauber la próxima temporada, escudería donde debutó.Pero el piloto finlandés nunca soñó con lo que ha llegado a convertirse, en un piloto de Fórmula 1, como si hicieron otros pilotos. El de Ferrari ha rememorado su llegada a la categoría reina, un sitio donde nunca se imaginó estar.“No recuerdo soñar con estar algún día en la Fórmula 1. En karting, cuando eres joven, posiblemente tengas algunos sueños, pero honestamente no nunca pensé en poder dejar el karting para correr con coches, ya que no tenía dinero. Luego encontré gente que me apoyó y cuando empecé a ganar en la Fórmula Renault pensé, ‘vale, a lo mejor puedo ganarme la vida’, y recuerdo estar sorprendido con una oferta para correr la Fórmula 3 en Japón con un salario. Pero entonces, las cosas cambiaron, muy rápido, hacia la Fórmula 1”, comentó el finlandés para Motorsport.Además, Raikkonen ha admitido no haber visto nunca antes una carrera de Fórmula 1. Llegó en 2001 por probar y finalmente terminó siendo piloto de la categoría reina, incluso llegando a ganar un campeonato en 2007.“No sé, hay cosas que imaginaba como imposibles, pero en mi caso, ¡nunca había visto un Gran Premio antes de mi primer test de Fórmula 1! Nunca tuve grandes expectativas, fui a ver ‘como era la Fórmula 1’ sin pensarlo mucho. Obviamente, esperaba hacerlo bien, pero sin estrés: veremos qué pasa”, explicó Raikkonen.