No hace falta, control por GPS y sanción directa e inmediata, si estar sometida a la dirección de carrera.

Si te sales, directamente 20 segundos añadidos a tu tiempo final, si además recortas claramente, 25 segundos

Si la salida se hace claramente para evitar una colisión, el equipo puede solicitar que se quite la sanción, y dirección de carrera puede decidir el quitarla...

Yo creo que las puzolanas no van a volver. se fueron para siempre por una razón muy sencilla, la F1 sabe que si un piloto se sale, ahi que queda, y ellos necesitan mejorar el espectaculo. Y el coste de asfaltar por motivos de seguridad las puzolanas, pues no lo van a echar atras de nuevo, el coste de cientos de curvas que se han asfaltado, no se van a retirar ahora. Es muy caro y dificil de explicar a los promotores... Seamos realistas, la Fia no va a dar marcha atras a esto.Y yo creo que salirse de pista por culpa de que te empujen fuera, y quedarse fuera de carrera es injusto, o demasiado castigo. En cada carrera vemos como pilotos dejan sin espacio a otros.El tema del GPS no tiene ni trampa ni cartón, el coche que se detecta que esta a x cm de la línea blanca que limita la pista, tiene una sanción de 20 seg, automática, se pone en la realización la imagen directamente por un ordenador anunciando la sanción. Sin factor humano.Solo en el caso de ser una salida de pista, claramente para tomar ventaja, la dirección de carrera puede añadir segundos a la sanción, y si el equipo cree que la salida ha sido provocada por otro piloto, puede reclamar que se conmute la sanción.Creo que esto es lo mas claro de entender por el aficionado, pero sobre todo, lo mas facil de poner en marcha.