Fernando Alonso: "Abu Dabi será mi mejor carrera"Fórmula 1 Será su penúltima prueba en Fórmula 1Fernando Alonso está ante sus dos últimas carreras en Fórmula 1 al menos de momento, porque el piloto de McLaren no descarta volver. El Gran Premio de Abu Dabi será su despedida y en el que cree que realizará la mejor actuación de la temporada. Su posición más destacada en 2018 ha sido un quinto puesto, lo consiguió en Australia. Pero sólo fue un espejismo de lo que sería la temporada. No ha vuelto a igualar ese resultado, de hecho desde el GP de Mónaco comenzó a sumar abandonos. Una séptima plaza en Singapur fue su mejor resultado en esta segunda mitad de temporada. "Creo que Abu Dabi será mi mejor carrera, estoy seguro. Si no somos lo suficientemente rápidos, vamos a reducir los riesgos. En Abu Dabi, hay zonas de escapatoria muy grandes y tal vez la FIA me vigile en mi última carrera de F1", asegura Fernando Alonso en declaraciones para Motorsport-total.El de McLaren ha analizado su temporada y considera que su mejor actuación fue en Azerbaiyán. "Australia estuvo bastante bien. Comenzamos la temporada motivados y el resultado fue bastante bueno, pero Bakú fue probablemente mi mejor carrera hasta el momento porque tras la primera vuelta, me quedé en el último lugar. El coche estaba en un punto crítico y ya no tenía muchas esperanzas de terminar séptimo. Al final fue una buena recompensa para el equipo", concluye.