Magnussen y sus dificultades para ver a los rivalesFórmula 1 Asegura que no se ve nada por los espajosUna de las cuestiones que está en estudio en la F1 es la implantación de cámaras que sustituyan a los espejos retrovisores tradicionales, un elemento que según los pilotos tiene su función muy limitada hoy en día, con los actuales alerones traseros y el montante lateral del habitáculo que tiene la función de proteger la cabeza del piloto, pero que anula la visión directa a los lados.Kevin Magnussnen es uno de los que se queja de la falta de visión: "El problema es que no puedes ver al piloto que tienes detrás hasta que te mueves, entonces sí le puedes ver, es un problema que necesitamos solucionar entre todos", comenta en 'Autosport'.Una de las dificultades es ver al coche que está inmediatamente detrás. "Tienes el alerón trasero, así que cuando un piloto está detrás de ti, no le ves. Cuando se mueve es cuando lo ves, pero no tienes tiempo de reaccionar. En este sentido, estos coches son muy malos, sólo puedes ver un coche que tienes detrás cuando está en cierto ángulo, como por ejemplo en una curva", afirma.Quizá es una explicación a los 'hachazos' que el danés suele dar, hasta en dos ocasiones en la misma frenada, para evitar ser adelantado por cualquier rival, especialmente si se trata de Fernando Alonso. El danés espera que eso mejore con la nueva configuración aerodinámica de los monoplazas, que elevará en 2019 hasta en 10 cm en perfil del ala posterior, entre otros muchos cambios. "Ahora, cuando está justo detrás, no puedes ver a tos rivales, estás ciego. Las nuevas alas serán más altas, así que espero que eso pueda ayudar", desea Magnussen.