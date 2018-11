por GTO » Hoy, 17:03

Bloqueados por los fabricantes actuales

DOS AÑOS ESTUDIANDO SU ENTRADA EN LA F1El varapalo a la Fórmula 1 y sus reglas, esta vez de parte de PorscheVarapalo para la Fórmula 1 y Liberty Media. Porsche ha decidido de manera definitiva no entrar en la Fórmula 1 después no implementarse una reducción de costes en los motores para 2021Nuevo varapalo para la Fórmula 1 y Liberty Media. Diferentes fuentes han confirmado que Porsche ha decidido manera definitiva no entrar en la F1. La gerencia del gran circo no ha recibido ninguna cancelación oficial de Porsche, sin embargo, las expectativas eran bajas.. Sin en el coste de la tecnología híbrida reducido y con los problemas financieros de la marca de Stuttgart para afrontar esta competición se precipitó esta decisiónLa última aparición en la pista fue la del 919 Hybrid, ganador en Le Mans y en el WEC. Un epílogo que, según fuentes alemanas, también podría coincidir con el cierre definitivo de la oficina técnica creada para el desarrollo de un motor experimental dedicado a un futuro empleo en la F1. Los hombres de Porsche habían participado en todas las reuniones abiertas por la FIA a los fabricantes interesados en una posible entrada en la categoría en 2021 y después de casi dos años han sacado sus conclusiones.El hundimiento de la propuesta de abolir el uso del MGU-H habría desmantelado cualquier ambición y posibilidad de la marca alemana de participar en un futuro en el gran circo. Ferrari, Mercedes, Renault y Honda. Este 'bloque político' habría contribuido a disminuir el interés de otros posibles fabricantes. Las razones son principalmente dos: costos y limitaciones tecnológicas. Aston Martin y Cosworth, que habrían colaborado voluntariamente para la construcción de una unidad de energía, también fueron rechazados. La fase de evaluación abierta por la junta ejecutiva de Porsche, con el nombramiento de una oficina nacida en las cenizas del departamento de carreras de LMP1, parece estar destinada a ser de corta duración.Los expertos dudan si una implementación para 2022 aún podría ser relevante, porque la FIA hace un esfuerzo evidente para evitar una disputa con los proveedores de motores de F1 actuales. Éstos también fueron los que insistieron en obtener el MGU-H. Con su ruptura, también terminará un sector nacido para ganar que en Le Mans había desarrollado una tecnología híbrida de primer orden. Material que aprovechará, a partir de enero de 2019, para terminar en algún cajón. En el futuro, esta división controlará las actividades deportivas de Porsche, GT y Fórmula E, pero con un número significativamente menor de empleados. Una fuente dentro del grupo Volkswagen, le dijo al medio alemán Auto Motor und Sport que "el momento para la F1 fue simplemente incorrecto". El escándalo 'Dieselgate' y la alta inversión en futuras tecnologías relacionadas con el motor no dejan espacio para un retorno a la Fórmula 1.El McLaren-Porsche de Niki Lauda en la Fórmula 1.Casi dos años estudiando su entradaLiberty Media, propietarios de la F1, marcaron como objetivo principal crear un reglamento atractivo para atraer a nuevas marcas y apostar por esta competición como promoción de su tecnología, algo que en la normativa actual se antoja realmente complicado por lo complejo y costoso de los nuevos motores híbridos. Honda está siendo el claro ejemplo de lo difícil que es, por mucho presupuesto que tengas, llegar en pocos años al nivel de los mejores es impensable. La base de este nuevo reglamento será la de un bloque motor muy similar al actual, pero simplificado y crear un límite salarial en los equipos con el objetivo de equiparar la competición el máximo posible. Algo que Mercedes y Ferrari se niegan en cumplir y pone a Liberty contra la espada y la pared.La marca alemana ha tomado parte en las reuniones del grupo de Colorado durante los casi últimos dos años con la intención de estar lo más informados posible de cara a una unión a la F1. En septiembre, la firma ya reconoció su interés en la competición incluso entrando en ella con la compra de Red Bull. "La F1 podría ser uno de los lugares adecuados. La Fórmula E es ahora muy importante para nosotros y la Fórmula 1 es un buen tema en el que pensar. Creo que estamos teniendo discusiones positivas sobre el nuevo motor de 2021", aseguró Lutz Meschke, director financiero de la marca de Stuttgart. Pero ese interés con el paso del tiempo ha caído por lo costoso del cambio y en los últimos días, aun sin oficialidad, han dado el portazo definitivo a la Fórmula 1.