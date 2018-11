por GTO » Ayer, 22:06

Hamilton quiere hablar con la FIA sobre los pilotos jóvenesEl pentacampeón del mundo de F1, Lewis Hamilton, quiere reunirse con el presidente de la FIA, Jean Todt sobre la educación de los pilotos jóvenes.Hamilton quiere ayudar a los aspirantes a pilotos quienes dejan la escuela en la búsqueda de una carrera profesional en las pistas y que no tienen un plan B, si no tienen éxito.El piloto de Mercedes dijo que está consciente de la impresión que pueden causar las estrellas de F1 en los niños, ya que ve esa "chispa" en los ojos de aquellos que se encuentra, la misma "chispa" que él tuvo al conocer a David Coulthard y Mika Hakkinen en McLaren."Solo quiero seguir pilotando duro y motivando a los niños", dijo Hamilton. "Espero reunirme con Jean [Todt, presidente de la FIA [en algún momento, porque creo que podemos tener un impacto positivo en los niños pequeños que están en la escuela"."Muchos niños que están compitiendo no tienen una educación o no reciben una. Los padres sacan a los niños de la escuela para centrarse en tratar de lograr ese hito y luego, cuando no sucede, te quedas sin nada"."Obviamente, ganar un campeonato es un gran logro, pero espero poder trabajar en eso con Jean, para que estos niños, incluso si no llegan a la Fórmula 1, o a otra categoría, puedan ser ingenieros"."Hay miles de personas dentro de los equipos. Hay tantas oportunidades dentro de todas estas organizaciones, que es algo en lo que quiero involucrarme".El temor de Hamilton de que los jóvenes pilotos estén sacrificando su educación se hace eco del que el diseñador de Red Bull, Adrian Newey, expresó a finales de 2014.Entonces, Newey dijo a Motorsport.com que quería que los entes federativos hicieran más para evitar que los niños pequeños, como su hijo Harrison en ese momento, pudieran sacrificar su rendimiento en la escuela en favor de los test y las carreras.Hamilton dijo que sabe que "siempre será recordado como un piloto de carreras", pero que tiene otras ideas fuera de la pista que espera usar para implementar su plataforma."Este gran deporte y esta gran oportunidad que he tenido han creado una gran base y una oportunidad para hacer otras cosas", dijo Hamilton. "Siempre quise tener un impacto positivo; no quiero simplemente ganar, ganar, ganar. Quiero hacer algunas cosas positivas para el futuro"."Si quiero ser recordado por algo, que sea por construir una escuela, impulsar la educación, o simplemente ayudar a las personas a superar los momentos difíciles. Es un poco complicado expresarlo en palabras, pero no quiero que mi tiempo en la Tierra no signifique nada".