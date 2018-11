por GTO » Ayer, 22:31

La Fórmula 1 es y ha sido de toda la vida un deporte de caballeros. Existen ciertas normas, más allá de las miles que se recogen en los reglamentos deportivos, que ayudan a mantener el status quo de la categoría. La libertad de uno termina donde empieza la de tu rival. O así, por lo menos, era antes.En los últimos años las nuevas generaciones parecen haber perdido un poco este espíritu obligando a los comisarios a tomar medidas extraordinarias. Además de endurecer las sanciones y la polémica implantación del carnet por puntos, se ha recurrido a expilotos para que ayuden a juzgar las maniobras más polémicas. Pero aún así, no parece suficiente.Romain Grosjean está muy cerca de quedarse una carrera en su casa por haber llenado su cartilla de puntos -en Fórmula 1 es al contrario que en el carnet de conducir, ganas puntos, no los pierdes- y parece no importarle lo más mínimo. Mientras, los pilotos más experimentados de la parrilla siguen quejándose de la ausencia de deportividad en las carreras y sobre todo, en las salidas.Enfrentamientos que perjudican a la competiciónmagnussen-alonso-luchaFernando Alonso ha sido uno de los más críticos en este aspecto. El piloto español se ha quedado fuera esta temporada. La última en el Gran Premio de Estados Unidos cuando Lance Stroll se lo llevó por delante con su Williams en la primera vuelta.Pero este no ha sido ni mucho menos el primer incidente del asturiano con algún compañero este año. El piloto de Haas y excompañero en McLaren, Kevin Magnussen que se ha ganado el título de su enemigo número. Sus encontronazos en pista han sido sonados y en especial, el de la clasificación del Gran Premio de Italia.Al final de la Q2 ambos estuvieron cerca de chocarse en la chicane cuando Fernando estaba en su vuelta lanzada. Un incidente al que le siguieron un cruce de declaraciones en el que ambos se despacharon a gusto."Fernando Alonso se cree Dios. Estoy deseando que se retire", Kevin Magnussen."Es lo que tiene. Hay pilotos de muchas categorías y luego están los de Haas. Tienen el tercer o cuarto mejor coche de la parrilla y se quedan fuera de la Q2", Fernando Alonso.Mano dura y sentido comúnHace tiempo vienen exigiendo a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) como ente regulador que endurezca las sanciones pero parecen no dar en el clavo en la forma de hacerlo. En las últimas carreras las resoluciones de las investigaciones llevadas a cabo por los comisarios han recibido numerosas críticas en gran parte por la falta de un criterio común en las sentencias.Esta misma semana Kimi Raikkonen pedía sentido común a los comisarios para evitar que hubiese pilotos que hiciesen "estupideces"."Es tan aleatorio, que no puedes decir que sean muy duros. Si hubieran sido muy duros con las cosas adecuadas, no habrían necesitado hacer otras historias. Si eres lo suficientemente severo para evitar ciertas estupideces que están pasando, entonces creo que no tendrías que imponer esas pequeñas sanciones aquí y allá por no grandes motivos" Kimi Raikkonen a Motorsport.com.Está claro que algo hay que hacer para evitar la imagen que se está dando. La Fórmula 1 no es el patio del colegio y, aunque a algunos se les olvide, los pilotos se juegan la vida en cada carrera.