por GTO » Hoy, 00:18

SAINZ: “ESTAMOS VIENDO UN CAMBIO GENERACIONAL EN LA FÓRMULA 1”El piloto de 24 años disputará su quinta temporada en la competición y está asombrado de la cantidad de jóvenes pilotos que hay en la parrilla.Cada vez con más los jóvenes pilotos que suenan para la Fórmula 1 y uno de los más sonados actualmente es Mick Schumacher. Acaba de ganar su primer gran título con su triunfo en la FIA Fórmula 3 y, antes de llegar a conquistarlo, ya se rumoreaba que algunas escuderías de la Fórmula 1 estaban interesadas en el hijo del heptacampeón.Para Carlos Sainz, la presión que tiene que soportar Schumacher es muy grande pero también un incentivo, puesto que puede ayudarle a abrir puertas, aunque lo primero que se necesita para llegar a la Fórmula 1 son resultados."Al comienzo de tu carrera deportiva la presión es enorme. Todos los padres le dicen a sus hijos que, por ejemplo, machacar a Mick Schumacher sería buenísimo. Esa presión en el karting es altísima, aunque te terminas acostumbrando con el tiempo. El nombre de Schumacher puede abrir las puertas. Pero si no gana y los resultados no llegan, nunca entrará en la Fórmula 1. Si lo primero es el resultado, el resto es más fácil", explicó Sainz en declaraciones recogidas por Motorsport.Desde hace dos temporadas la llegada de jóvenes pilotos se está incrementando en la parrilla. El próximo año será el turno de debutar para Lando Norris y George Russell, dos jóvenes promesas que vienen de la Fórmula 2 y se unirán al resto de jóvenes pilotos como son Max Verstappen y Charles Leclerc.Sainz va camino de disputar su quinta temporada en la categoría, yendo a McLaren y cree que el cambio generacional que se está viendo en la Fórmula 1 es enorme."Estamos viviendo un cambio generacional en la F1. Me agrada mucho que pilotos como George Russell o Lando Norris tengan la oportunidad de subirse a un monoplaza de la máxima categoría. Yo tengo sólo 24 años pero en 2019 comenzaré mi quinta temporada en la F1, ¡es una locura! Charles Leclerc va a Ferrari, Max Verstappen en Red Bull, y hace unos años Valtteri Bottas también era un joven talento. Es increíble como vuela el tiempo en la Fórmula 1. Cuando pienso que es mi quinto año en clase... A veces la proporción de pilotos jóvenes y veteranos es buena, a veces tarda más tiempo en serlo. Pero ahora se está produciendo un cambio generacional. Es bueno para el deporte y veremos que nos depara el futuro. La experiencia es muy importante, será interesante ver a los viejos zorros frente a los pilotos más jóvenes”, concluyó el madrileño.