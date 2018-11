por GTO » Hoy, 00:22

WOLFF RECONOCE QUE OCON DEBERÁ PASAR UN AÑO SABÁTICO EN 2019El director de Mercedes asegura que contará con él en la estructura de Brackley aunque no tenga un asiento a tiempo completo la próxima temporada.Cada vez parece más claro que Esteban Ocon no estará en la parrilla de Fórmula 1 en 2019. El piloto francés se quedará sin asiento en Force India debido a la anticipada llegada de Lance Stroll tras el rescate de la escudería por parte de un consorcio liderado por su padre Lawrence. Aunque Ocon es uno de los candidatos a ocupar la vacante de Williams, necesitaría aportar financiación para unirse al equipo británico.De esta forma, las opciones de Ocon de ser piloto titular la próxima temporada son muy limitadas. Incluso Toto Wolff admite que lo más probable es que el galo tenga que pasar un año sabático para intentar regresar a la parrilla en 2020. Mientras tanto, el director de Mercedes afirma que contará con Ocon para ayudar al equipo de Brackley en el desarrollo de su monoplaza.“Creo que hemos asumido la situación en la que tendremos que encontrar el asiento adecuado para él en 2020 y tener un año sabático para integrarle mucho en el equipo. Ocon puede ayudarnos con el rendimiento. No será perfecto, a no ser que haya un cambio de última hora en Williams, pero eso no depende de nosotros”, comentó Wolff.Otros candidatos a hacerse con el segundo asiento en Williams son Sergey Sirotkin, Robert Kubica y Esteban Gutiérrez. El mexicano es la incorporación más reciente al abanico de posibilidades tras expresar su intención de regresar a la Fórmula 1 el año que viene. Wolff espera que Williams se tome su tiempo para decidirse por un piloto, de forma similar a lo que ocurrió con su alineación para la presente temporada.“Pienso que Claire Williams tomará una decisión dependiendo de los intereses comerciales y de pilotos de la estructura. Ella todavía no ha llegado a ese punto y no creo que vaya a ocurrir pronto”, manifestó.