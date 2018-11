por Trupon » Hoy, 14:09

Insisto, un GP por las calles de Hanoi o de cualquier otra ciudad no está pensado para el aficionado, ni para el propio deporte, no nos engañemos, sino para la cartera de los mandamases, pues hay más negocio así. No me gustan los circuitos urbanos.LIBERTY...Menos Vietnam y más Istanbul Park...Y menos DRS