FERRARI SE OLVIDA DE 2010 Y 2012: “HA SIDO NUESTRO MEJOR AÑO DESDE 2008, Y 2019 SERÁ MEJOR”Louis Camilleri finalmente se ha pronunciado sobre la temporada realizada por el equipo en la presente temporada.Tanto Luca Cordero di Montezemolo como Sergio Marchionne acostumbraron a tener cierta presencia en torno a la Fórmula 1. Sin estar siempre, pero sin permitir que la gente olvidase quién mandaba, con asistencias puntuales y sobre todo, acudiendo a la prensa con cierta frecuencia.Todo cambió con la enfermedad sufrida por Sergio Marchionne, así como su posterior muerte y el nombramiento de John Elkannm como presidente de Ferrari y Louis Camilleri como consejero delegado, dejando cierto vació en esta posición que ha acabado cayendo de forma mayoritaria sobre Maurizio Arrivabene, que no aportaba el punto de vista diferente que se solía buscar en la máxima figura autoritaria de Ferrari.Tanto el presidente como el propio Camilleri han tenido nula presencia en Fórmula 1 hasta el momento, al menos, hasta que ha llegado la hora de presentar las cuentas del tercer trimestre y finalmente se han animado a emitir valoraciones sobre la temporada de Ferrari.“El año 2018 para Ferrari en Fórmula 1 ha sido un año desafortunado. Pero la temporada no ha terminado y daremos nuestro máximo esfuerzo hasta el final. Pese a esto, ha sido el mejor año desde 2008.”, recordaba Camilleri, aun con la esperanza de poder luchar por el campeonato de constructores. “En 2019 lo haremos mejor, haremos todo para ganar. Será una mejor temporada.”, continuaba el responsable, que de esta forma posicionaba la presente temporada de mejor forma que 2010 o 2012, donde Fernando Alonso llegó en condiciones de ganar el mundial hasta la última carrera, quedándose únicamente en el enfoque de constructores.Camilleri también ha declarado que las conversaciones con la Fórmula 1 no han cesado a pesar de los contratiempos vividos por el equipo a nivel organizativo, y si bien consideran que se están dando pasos positivos en una rama, en la económica, sin duda la más importante, el tema sigue estancado. “Con Liberty ha habido avances en la parte técnica, mientras que en aspecto económico no hay noticias.”, concluía Camilleri.