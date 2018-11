por GTO » Hoy, 00:48

Arrivabene se puso en pie y dijo de forma muy elocuente, ‘Hemos gastado 1.000 millones de dólares en esta normativa, y simplemente, no se puede romper y hacer algo más simple porque el mundo no funciona así’. Es como un… yo he pagado 1.000 millones por mi entrada, no aceptamos que ahora alguien pague un 10% por la misma entrada.”

“Eliminar el MGU-H hubiera facilitado que alguien como Aston Martin sintiera el proyecto como más asequible. Nadie va a gastar 500 millones. ¿Gastaría 100 millones? Puede, pero seguro que hay muchas más personas dispuestas a gastar 50 millones que 500 millones . Así que desde nuestro punto de vista, eliminar la MGU-H hubiese hecho todo más asequible y sería más plausible que otro fabricante de automóviles llegara a la Fórmula 1.”

el polémico elemento de la unidad de potencia por sus altos costes de desarrollo y su poca utilidad más allá de la Fórmula 1.

Este articulo es muy esclarecedor, para el que quiera entender lo que esta pasando con la F1, y que llevo tiempo diciendolo.Se resume en varias frases, pero la más reveladora es la postura de la avariciosa ferrari:TRADUCCIÓN LITERAL: Que se joda la formula 1 si ha perdido el espectaculo. Aqui no entra nadie nuevo, no quiero que aqui entre nadie mas que amenace mi segundo puesto permanente y mi primer puesto en la recaudación, si esto perjudica a la calidad de la competición me importa un huevo.Cada dia me convenzo más que si se fuera ferrari, sería una gran perdida, pero muy necesaria para reordenar la F1.En cuanto a que el problema de la F1 esta en la MGU H, mas claro no se puede decir:Eso no necesita traducción, es muy simple. Quien quiere entrar en la F1 arriesgar 500 millones, ser el ultimo mono en las decisiones, ser el último en los repartos y además arriesgarse a hacer el ridiculo como Honda. NADIE.Y lo más cachondo es que los 500 millones son para un chintofano queEn fin, esta es la realidad de lo que ha pasado para con los cambios del 2021:- Ross Brawn y Liberty han intentado quitar la MGU H para abaratar los costes e igualar los rendimientos, ante una formula uno en la que quiebran los equipos, no hay nuevos equipos interesados, siempre tenemos el mismo orden en el podio, y hay dos categorías separadas.- los equipos, de mala gana, aceptan como necesario el eliminarlo, abarata y no es imprescindible. Todos, hasta la fia cede.- Aparecen dos motoristas interesados, Porsche y Aston Martin, respaldado por cosworth.- Ferrari se cabrea y convence a los demás, que esto es un coto privado, y de nuevo aprovechan su poder para obligar a la Fia, a que pare el tema. Marean la perdiz y aburren a unos y a otros.Al final, como es la fia quien regula, de nuevo Todt, pone el culo a su antiguo equipo y cede frente a la fom.Mala solución tiene esta F1 que es un desastre y los equipos poderosos fuerzan a que siga así. Nada bueno le espera a esta competición, Años de podios de la marmota, Mercedes, ferrari, RBR, for ever.