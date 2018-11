por GTO » Hoy, 21:42

GP Brasil F1 2018 Lewis agradece su trabajoHamilton considera a Bottas el mejor compañero de la historia de la F1La relación entre Lewis Hamilton y Valtteri Bottas es inmejorable. El británico no ha encontrado oposición por parte de su compañero para optar a la victoria y el finlandés tampoco ha respondido negativamente a ser el escudero del campeón del mundo. Cuando Mercedes ha pedido a Bottas que facilitase las cosas a Hamilton, así lo ha hecho, de ahí que el líder del equipo le considere el mejor compañero de la Fórmula 1 y al que asegura tener un "gran respeto". "Veo lo duro que trabaja, él ve lo duro que trabajo yo, no jugamos a nada para confundir al otro. De hecho, trabajamos juntos. Hay momentos en los que he descubierto algo en mi configuración y se lo digo, y puedo hablar con él", ha comentado Lewis.En Ferrari recriminaron la estrategia de Mercedes en Monza, donde Bottas frenó a Raikkonen para que no alcanzase a Lewis. "Nosotros contamos con pilotos, no con mayordomos", dijo en su momento Arrivabene.Estoy muy agradecido a él como compañero por la ayuda que me ha brindado para lograr este sueño increíble"Lewis HamiltonEsta ayuda ha sido clave para el equipo alemán y Hamilton lo agradece. "Estoy seguro de que es la mejor colaboración en términos de respeto y trabajo en equipo entre pilotos que nunca haya existido en Fórmula 1. Este año ha habido momentos en los que ha sido fundamental para ganar carreras", aseguró.Bottas no ha ganado todavía ninguna carrera esta temporada, bien por los neumáticos como el pinchazo que sufrió en Azerbaiyán o bien por realizar su función de escudero. "Este año empezó muy fuerte, pero luego tuvo algunas carreras realmente difíciles. Creo que en Baku, por ejemplo, estaba enorme. Se merecía esa victoria, pero luego el neumático explotó", expuso el británico."Estoy muy, muy agradecido a él como compañero de equipo por la ayuda que me ha brindado para lograr este sueño increíble", añadió para concluir.