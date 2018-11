por GTO » 08 Noviembre 2018, 22:42

IRÁN A MEJORPedro de la Rosa, sobre Sainz y McLaren: "Soy bastante optimista para el próximo año"Hace unos días, Pedro Martínez de la Rosa ha sido entrevistado por el periódico digital 'El Confidencial' en la que trataron de temas como el inesperada decepción de McLaren durante estos años, sobre la trayectoria de Fernando Alonso, del futuro de Carlos Sainz y del final del campeonato de pilotos para Sebastian Vettel y Ferrari.Declive de McLaren en los últimos añosEl expiloto de Fórmula 1 considera que el ambicioso proyecto del equipo británico junto a Honda desde la temporada 2015 fue algo que 'nadie esperaba' ya que fue una gran desilusión y que no tuvo nada que ver con el mítico McLaren Honda de los años 80. El español era realista pero en ningún instante pensó que fuera a ser lo que ha sido. Y, al final, las metas que se habían propuesto de estar luchando con los tres equipos top fue imposible."Éramos realistas y sabíamos que iba a empezar donde lo hizo, a mitad de tabla. Pero conociendo McLaren teníamos la esperanza de que desarrollarían el coche mejor que otros equipos y estaría mas cerca de Red Bull, Ferrari y Mercedes a final de año. Nadie esperaba lo de McLaren".Confianza en Sainz y McLaren:"Le veo un pilotazo, lo tengo clarísimo: quien ha estado al nivel de Verstappen y Hülkenberg, y más rápido que los otros, te dice de su nivelazo. Es material de campeón del mundo, no tengo ningunda duda"."Soy bastante optimista en el sentido de que McLaren ha tocado fondo. Probablemente el año que viene no va a luchar por un podio, pero que serán más competitivos que este año. Seguro que va para arriba, pero también hay que decir que Renault tiene que ayudar con su parte".Futuro de SainzFernando Alonso, un piloto histórico para De la Rosa:El actual comentarista de Movistar F1 piensa que el bicampeón se ha convertido en uno de los pilotos más grandes de la categoría con lo que ha hecho en su trayectoria. Sin embargo, se entristece porque haya pasado varios años duros y no haya conseguido nada destacable. Pero, a pesar de las últimas temporadas en McLaren, cree que la decisión de dejar la Fórmula 1 para centrarse en otras categorías es 'madura'."Que Fernando haya decidido retirarse me produce una pena enorme, porque se va un grande, sino el más grande de la historia. Podemos discutir si es el más grande o no, lo que ya de por sí indica su grandeza el que lo discutamos. Es una decisión madura, después de haber pasado muchos años en F1, dándonos victorias espectaculares, y pasando por muchos equipos y muchas etapas técnicas. Y conociéndole, la ha tomado porque está 100% convencido. Hay algo espectacular en Fernando, y es que lo que ha hecho en los últimos años lo hubiese esperado de un piloto que empezaba en la F1, y esto tiene mucho mérito. Siempre ha tenido esta motivación interior, luchando en la nada como un jabato".Vettel necesitó más apoyo de FerrariPor último, De la Rosa destaca que desde Il Cavallino Rampante tenían que haber apoyado más a su piloto después de las críticas recibidas por parte de la prensa italiana. Sin embargo, piensa que Ferrari estuvo más cerca que nunca de Mercedes pero por fallos, el campeonato de pilotos no fue posible."A nivel de regularidad, el Ferrari ha sido el mejor coche en carrera este año. En Ferrari han tenido un coche a la altura de Mercedes, a un nivel muy a la par por primera vez en la era híbrida, pero fallos individuales de Vettel unido al hecho de que Ferrari no le ha protegido han hecho que hayan perdido el Mundial"."En la vida de un piloto cuando cometes un error y más en Ferrari, el equipo te ha de proteger, porque si no lo hace, es muy difícil que el piloto pueda controlar la presión que genera su propio error. Creo que ante la presión que en ese momento sufre Vettel, hubiese agradecido un apoyo público de su equipo".