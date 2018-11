por Jorge_MX » Hoy, 05:07

Hoy Ocon ha cometido error tras error en ese accidente contra Max... Joselo ya lo ha detallado muy bien en el hilo de la carrera.



Ocon es un piloto que normalmente se ve inmiscuido en accidentes de este tipo, es un piloto muy agresivo, conflictivo, no le gusta ceder nada, en particular contra su compañero Sergio, otro piloto agresivo y que tampoco suele ceder, aunque mucho más maduro en ese sentido.



A lo que voy es que Ocon es uno de esos pilotos "problema", es muy talentoso y rápido, pero no sabe cuándo sí y cuándo no ceder. Curioso que ahora que hablé de su compañero de equipo Sergio Pérez, que previamente había compartido equipo con Nico Hülkenberg durante 3 años si no mal recuerdo, no hubo ningún percance entre los dos, hubo peleas en pista, muy buenas, pero accidentes ninguno.



Con Ocon ya van varios en 2 años, no creo que sea simple coincidencia. Ocon simplemente no sabe medir en qué momento y circunstancia atacar. Hoy le cagó la victoria a Max.



Ahora, como bien decían también, Max pudo haber evitado el accidente... Pero que quede claro, el accidente es todo de Ocon, Max es la "víctima" acá.