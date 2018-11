por GTO » 13 Noviembre 2018, 17:19

EN BRASIL TERMINÓ EMPUJANDO A ESTEBAN OCONLa bronca de Verstappen con "un idiota" termina con un castigo de trabajos socialesEs un idiota. Espero encontrármelo en el paddock. Así acabó Verstappen el GP de Brasil donde perdió los papeles contra Ocon y ha sido sancionado con dos días de trabajos sociales por su agresión"Es un idiota. Espero encontrármelo en el paddock". Así acabó el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 Max Verstappen. El holandés perdió los papeles contra Esteban Ocon y tras acabar la carrera su deseo de verle cara a cara se hizo realidad. Salió corriendo nada más dejar su coche en su día para ir a por el francés y lo encontró en la zona de pesaje de la FIA. Allí Max empezó a recriminar y empujar a su verdugo en la carrera con un actitud totalmente fuera de lugar a pesar de la frustración por perder una carrera que tenía ganada. "No tengo mucho que comentar al respecto, excepto que ha sido una nenaza”, dijo Verstappen en rueda de prensa, después de su agresión. Una agresión que la FIA ha sancionado con dos días de trabajos sociales que tiene que cumplir dentro de los próximos seis meses."Ha sido muy estúpido e innecesario. Puedes desdoblarte, pero el riesgo que ha tomado... ¿Si voy a hablar con él? No hablo con idiotas", dijo el joven de Red Bull. El piloto francés también pudo hablar ante los medios después del incidente en la zona de pesaje. "Ha sido muy violento y muy poco profesional. Si no le detienen, quizá me hubiera dado un puñetazo, pero no sería bueno porque todo el mundo lo habría visto. No es como has de comportarte como piloto profesional. Después de la carrera tienes que hablar, no puedes venir con las manos por delante. Conozco a Max: no hay forma de hablar con él".El francés siguió insistiendo en que no tenía ninguna culpa de lo sucedido aunque reconoció a los medio que tenía que ver las imágenes. "La situación es que yo salí de boxes con neumáticos nuevos. Tenía mucho ritmo y el equipo me dijo que me podía desdoblar. Pasé a Max, tenía ritmo como hice con Fernando, y creo que otros también lo han hecho. Cuando estaba a su lado, no puedo desaparecer. No hay ninguna regla que diga que no te puedes desdoblar", ha explicado el francés "Tendré que ver las imágenes primero para ver si ha sido mi culpa o no, pero de momento no me lo parece. Somos deportistas. Hay muchos niños y espectadores viendo la televisión y si eso ha quedado grabado es una buena noticia".Verstappen estaba siendo el auténtico protagonista de la carrera. Estaba dando una auténtica exhibición pero se encontró en su camino al triunfo con un Esteban Ocon que le sacó de la pista en la primera curva. Max trompeó al tocarse con el de Force India en la vuelta 43. En ese instante, el holandés, que había salido quinto, lideraba la carrera tras adelantar a todos los rivales con una pasmosa superioridad pero tras ese incidente perdió la primera plaza en favor de Lewis Hamilton."¡Vaya jodido idiota! Tengos grandes daños en el suelo del monoplaza. No me dio sitio para pasarle", exclamó por la radio Verstappen. Por su parte, Ocon se defendió: "Yo estaba delante y no me ha dejado sitio". Ese incidente benefició a Hamilton, que se vio primero sin esperarlo y selló la victoria. Ocon fue castigado por los comisarios con 10 segundos de Stop & Go.Lo que estaba haciendo Verstappen en Interlagos era una exhibición y por algo fue votado, una vez más, piloto del día. Nadie podía parar al holandés. Los dos Ferrari y Valtteri Bottas vieron con un avión les pasaba en la recta de meta. Además, ayudado de una estrategia arriesgada pero perfecta de Red Bull, pudo salir de su parada pegado a un Hamilton que tenía unos neumáticos muy desgastados en comparación con los del holandés. Lo adelantó con facilidad y pilotaba directo hacia una nueva victoria que un doblado cortó de raíz. "Te sacan así... No tengo palabras. Creo que el coche funcionó de manera brillante hoy. El equipo me dio una gran estrategia, pero deberíamos haber ganado. Arranque desde una buena posición en parrilla, tuvimos un buen coche, un buen inicio y veníamos haciendo una gran carrera para que un idiota me sacara de pista"."No me sorprende"Verstappen estaba furioso después de la carrera, calificó a Ocon de "idiota" y se enfrentó al francés, pero Hamilton sintió que el holandés podría haberlo manejado de manera diferente. "Lo vi al pasar", dijo Hamilton. "Fue algo que no me sorprendió. No estaban compitiendo por la misma posición. Yo habría actuado diferente. Afortunadamente, él pudo seguir adelante, nadie resultó herido y fue un incidente de carrera, supongo. Max es ese tipo ambicioso y de vez en cuando te muerde. Pero estoy muy, muy orgulloso de la victoria, no me importa nadie más".A pesar de dar su opinión el británico quiso mantenerse alejado de la polémica. Cuando Hamilton se unió a Verstappen en la sala de antes de la ceremonia del podio recordó al holandés lo que se jugaba. "Tenías más que perder. Él no tenía nada que perder". El pentacampeón tiró de su experiencia para aconsejar al joven piloto en este tipo de situaciones que Max se puede encontrar en un futuro y con mucho más en juego que una victoria.