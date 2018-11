por GTO » 13 Noviembre 2018, 17:34

La F1 espera atraer nuevas marcas, pese al cambio de opinión para 2021El jefe de la F1, Chase Carey, cree que las reglas de motores para 2021 pueden atraer nuevos fabricantes, a pesar de que los cambios serán menores de lo esperado.Carey dice que ha mantenido conversaciones con futuros nuevos fabricantes en la F1 y se muestra optimista. El plan original para 2021 era hacer notables cambios, en gran parte para atraer nuevas marcas, ya que estarían en menor desventaja respecto a los motoristas existentes en la actualidad.Sin embargo, cuando los actuales fabricantes protestaron porque eso provocaría enormes costesRed Bull pone de manifiesto el "enorme" coste que supondrá el cambio de normas para 2021y al no llegar ninguna nueva marca, la Fórmula 1 decidió que no tenía sentido hacer tantos cambios.Se buscó una solución que estaba mucho más cercana a la tecnología actual. Sin embargo, Carey dice que esas reglas seguirán atrayendo a potenciales nuevos participantes. Y, aunque no dio ningún nombre, el candidato con más opciones sigue siendo Porsche, que ha estado presente en las negociaciones de la normativa futura."Creo que queríamos asegurarnos de que siguiéramos teniendo el motor híbrido, que es relevante para los motores de calle actualmente", dijo Carey. "Están, en cuanto a tecnología, en la cima de la pirámide de lo que pasa en el mundo de la automoción, y eso es lo que atrae a nuevos fabricantes"."El camino en el que estamos, y hemos tenido alguna conversación con posibles nuevos participantes, es esperanzador. Hay una opinión general de que la senda que hemos tomado es la adecuada para avanzar, tanto para los fabricantes actuales, como para posibles nuevos".Carey dijo que la estabilidad era un factor importante para todos los motoristas.“Hace un año probablemente buscábamos un motor con muchos más cambios. Según fuimos hablando con los equipos, todos acordamos que lo correcto era una mayor estabilidad en las reglas actuales de propulsores, y que había que unir a eso una serie de cambios en los reglamentos técnicos que mejoraran las carreras e hicieran la categoría más económica".“Cada vez que tienes un motor nuevo, todo el mundo empieza de cero, y siempre hay consecuencias involuntarias de la introducción de un nuevo propulsor"."Desde los primeros días acordamos que nuestros objetivos con el motor eran que fuera más barato, más ruidoso, más potente y que permitiera a los pilotos dar el máximo. Creo que, a medida que avanzamos en la investigación, lo mejor es estabilizar el motor actual y mediante las reglas deportivas y técnicas tratar de alcanzar los objetivos. Creo que estamos en buen camino y que seguimos hacia adelante".Carey dijo que restringir el uso del banco de pruebas, de la misma manera que se limitan las horas del túnel de viento, será una forma de controlar la inevitable lucha de desarrollo: "Un factor que surgió de esto es que el tiempo en bancada, que es tiempo de pruebas, es una de las consecuencias más costosas, porque permite hacer test de manera abierta, probar muchas más cosas"."Por lo tanto, abordar cuánto tiempo y dinero pueden gastarse en mejoras técnicas es tan importante como hacer que los motores, tanto respecto a la competición como a los negocios, sean viables y atractivos para los fabricantes actuales y nuevos".Carey insistió en que el debate con las marcas actuales había sido positivo y una buena prueba de cara al futuro."En realidad creo que ese proceso, a través de los equipos, es la manera en la que espero que abordemos muchos otros temas en el futuro. Fue colaborativo, constructivo y nada que ver con luchas individuales del pasado, sino que se trató de una asociación que buscaba llegar a un acuerdo sobre los objetivos y acordar el mejor camino para llegar hasta ellos".