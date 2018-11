por GTO » 13 Noviembre 2018, 22:08

LA SITUACIÓN DE ALONSO DEMUESTRA “LO MAL QUE ESTÁ LA FÓRMULA 1”, SEGÚN PÉREZEl piloto mexicano afirma que las dificultades del asturiano para luchar por los puntos reflejan los problemas de la categoría.La marcha de Fernando Alonso de la Fórmula 1 a finales de este año ha puesto el foco sobre los problemas existentes en la categoría. El piloto asturiano se ha visto relegado al fondo de la parrilla en las últimas temporadas debido al bajo rendimiento de McLaren. Aunque el equipo de Woking tuvo un amago de resurrección al principio de la campaña con los motores Renault, los resultados han caído en picado en la segunda mitad del año.McLaren tuvo en Brasil la peor clasificación de su historia y las cosas no mejoraron en carrera, con sus dos pilotos terminando muy lejos de las posiciones de puntos y siendo sancionados por ignorar banderas azules. No son pocos los pilotos que han lamentado públicamente la salida de Alonso de la Fórmula 1 y Sergio Pérez ha sido el último en dar su punto de vista sobre la decisión del asturiano.El mexicano afirma que las dificultades de Alonso en los últimos años son un reflejo de los problemas que sufre la categoría. “Demuestra lo mal que está la Fórmula 1. Tienes a uno de los mejores pilotos del mundo luchando en la zona media, intentando puntuar cada fin de semana. Si le pusieras en otro coche, ganaría el campeonato. Ahí es dónde está ahora la Fórmula 1 y todos vamos en el mismo barco”, declaró Pérez.“También ha tenido mucha suerte en su carrera, con coches muy competitivos, y ha podido ganar algunos títulos. Tiene un talento alucinante y se merece el éxito que ha tenido en su trayectoria. Le deseo todo lo mejor. Es un gran piloto con una personalidad fantástica. Le encanta correr y tengo un gran respeto por él. ¿Quizás pueda volver? Quién sabe”, añadió el piloto de Force India.Alonso competirá en el resto de la súper temporada del Mundial de Resistencia de la mano de Toyota, siendo las 6 Horas de Shanghái de este fin de semana su siguiente parada. Más allá del WEC, el asturiano solo ha confirmado su presencia en la próxima edición de las 500 Millas de Indianápolis junto a McLaren, pero este podría no ser el último anuncio de Alonso con respecto a sus planes para el año que viene.