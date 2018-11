por bigbossf1 » Ayer, 16:09

GTO escribió: Creo que es un Fake, no le han ofrecido el volante de Willy

se dice, de buenas fuentes, que si se lo han ofrecido, la opción 1 es Ocon, el problema es que Williams no quiere un contrato anual como quieren Ocon/Mercedes, y por eso la otra opción es kubica o Sirotkin y todo parece indicar que será kubica el que lo tenga finalmente, Ocon pasaría a ser probador y reserva de Mercedes,Force India y posiblemente Williams y tendría opciones de estar en Mercedes en 2020, de ahí a que solo lo quieran firmar para 1 año en Williams.Para mi, mal echo si es así, Williams se sacaría mucho mas provecho con Ocon que con kubica, y tienes 1 año para buscar otro piloto para 2020, mismamente con sirotkin tiene contrato anual, no se porque no lo aceptan con ocon siendo mucho mejor piloto