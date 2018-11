por GTO » Ayer, 22:24

VERSTAPPEN: “LA CAGUÉ EN LAS SEIS PRIMERAS CARRERAS DEL AÑO”El piloto neerlandés reconoce que cometió errores que le privaron de mejores resultados en la primera parte de la temporada.El Max Verstappen que se está viendo actualmente en pista poco tiene que ver con el que se vio durante la primera parte de la temporada. El piloto neerlandés se vio implicado en diferentes incidentes durante los seis primeros Grandes Premios del año, una sucesión de errores que tuvieron su culminación en un accidente durante la tercera sesión de entrenamientos libres de Mónaco que le dejó fuera de la clasificación.Aquel error en el Principado fue especialmente doloroso para Verstappen, pues perdió una primera fila que tenía prácticamente asegurada teniendo en cuenta el buen rendimiento de Red Bull y Daniel Ricciardo se hizo con el triunfo el domingo. Desde entonces, el joven neerlandés sumó dos victorias en Austria y México, además de subirse al podio en otras siete ocasiones, y está peligrosamente cerca de la cuarta posición del mundial de pilotos.Verstappen reconoce que cometió una serie de errores que le impidieron obtener mejores resultados durante la primera parte de la campaña. “La cagué en las seis primeras carreras del año. Después de eso, hemos hecho un trabajo mucho mejor. No va a cambiar mi enfoque sobre cómo corro. Sigo siendo la misma persona. Siempre he ido a por el hueco y se pudo ver en México, donde estaba ahí para ganar y no para ser segundo”, explicó.“Era demasiado ambicioso al principio. Realmente quería intentar luchar incluso si con el coche que teníamos no era posible. A veces mi padre me decía que, cuando iba lento, todavía iba suficientemente rápido. Recuperé ese enfoque después de Mónaco y parece haberme hecho más rápido que antes, pero sin los errores”, añadió.Jos Verstappen siempre ha tenido una gran influencia en la carrera de su hijo y también se ha notado en esta situación, tal y como asegura Max. “Él es el único que realmente me conoce. Compartimos todo. En algunas situaciones críticas, como al principio del año, hablamos mucho de ello. Podía ser peor si yo fuera muy cabezota y quisiera arreglarlo todo por mí mismo. Entonces, siempre se puede pedir ayuda a la persona que realmente te conoce”, comentó.