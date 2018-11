por GTO » Ayer, 20:32

QUIEREN SER LOS MÁS DOMINANTES DE LA HISTORIAEl plan de Mercedes para dar un zarpazo a la histórica Ferrari de SchumacherMercedes certificó su quinto mundial de constructores. Los de Brackley se han convertido en los grandes dominadores de la era híbrida y ya buscan el récord de seis mundiales consecutivos de FerrariFoto: Mercedes celebra el mundial de constructores en Brasil. (Twitter: @F1)En el GP de Brasil de Fórmula 1, Mercedes certificó su quinto mundial de constructores en cinco años. Una proeza histórica. Los de Brackley se han convertido en los grandes dominadores de la era híbrida y, varios días después de la consecución del título, la celebración en el equipo no ha cesado. Lo normal es dejar este tipo de celebraciones para el final de temporada en Abu Dabi pero en la escudería germana no han podido aguantar gracias a la creación de una maquina perfecta y un binomio imbatible junto a Lewis Hamilton. Una historia similar a la de Ferrari y sus seis mundiales seguidos con Michael Schumacher durante 2000 y 2004 que Mercedes ya se plantean superar.El nuevo lugar para festejarlo fue Brixworth donde está una de sus fábricas y donde llevaron los cinco monoplazas junto a sus motores con los que se proclamaron campeones. Los cuatro de Hamilton y la flecha plateada número 6 de Nico Rosberg de 2016. Allí enseñaron partes de los monoplazas que les hicieron imparables e hicieron un pequeño homenaje a un Niki Lauda que todavía está recuperándose del trasplante de pulmón de principios de octubre. Todo el mundo con la famosa gorra roja que siempre acompaña al tres veces campeón del mundo de F1.La celebración es bien merecida. Entrar en el top cinco de escuderías más laureadas de la F1 no se hace todos los días. Solo Ferrari, Red Bull, Williams, Lotus y McLaren habían logrado pasar de los tres títulos de equipos, pero tan solo los italianos (2000-2004), los de Woking (1988-1991) y los de Milton Keynes (2010-2013) lograron cuatro mundiales consecutivos. Ahora Mercedes ha roto esa barrera y tiene como objetivo ser el mejor equipo de la historia."Es un honor darte la bienvenida al club de los cinco", le dijo Jean Todt a Toto Wolff. El presidente de la FIA fue uno de los primeros en felicitar a Wolff por el quinto título consecutivo de constructores de Mercedes, algo que el director ejecutivo recibió con orgullo. "Es increíble que me diga eso. Estoy sin palabras". El austriaco ha conseguido crear un escudería de un domino similar a la época de Todt entre 1999 y 2004 y se queda a un mundial de igualar el récord de Ferrari cuando el francés estaba a cargo de los de Maranello.Wolff dijo después de Brasil que esta temporada fue la más difícil de las cinco, gracias a la siempre presente amenaza de Ferrari. "Fue ciertamente lo más difícil y es por eso que el alivio en el equipo es también lo más grande que he sentido. Puedo recordar antes de llegar a la F1 aquellos años de Ferrari con Jean (jefe de equipo de Ferrari en aquel entonces) y Michael, y muchos otros. Fue algo que disfruté y admiré. Ahora lo hemos logrado. Tienes que dar las gracias mil veces a todos los miembros del equipo. Estamos en una posición muy afortunada", confesó Wolff. Un logro que posiciona a las flechas plateadas como una de las escuderías más dominantes de la historia de la F1 y a un solo paso de ser, esta era, la mejor de todos los tiempos.El último paso que les queda a los de Brackley es igualar el récord de mundiales consecutivos de Ferrari. En 2016 ya rompieron el récord de victorias en una misma temporada 19 de 21. Más de un 90% de victorias superando en porcentaje el año 2002 de los de Maranello donde los italianos firmaron 13 de 15. A pesar de todo, el mejor equipo en un año sigue siendo el McLaren Honda de 1988 con Senna y Prost que ganó todas las carreras menos la de Italia en la que sus dos pilotos abandonaron.Los números de Mercedes son muy similares a los de la Scuderia, pero… ¿Cuál fue la escudería más dominante? En la era Ferrari -2000 a 2004-, los de Maranello disputaron 85 grandes premios y sumaron 65 victorias. Solo en 2003 vieron como equipos del nivel de Williams y McLaren llegaban a disputar los mundiales. De hecho ese mismo año, Kimi Raikkonen se quedó a tan solo tres puntos de arrebatar el mundial al Kaiser. En cambio, en los mundiales de Mercedes, la escudería alemana ha disputado 99 carreras y sumado 74 victorias. Sus tres primeros mundiales fueron un paseo, en 2017 Ferrari se les acercó y en 2018 ya sufrieron un poco más para sellar el pentacampeonato. La realidad es que el porcentaje de victorias es superior para los de Brackley.El único punto que les ha faltado ha sido tener un piloto dominante por completo (Hamilton perdió el mundial contra Rosberg en 2016) pero eso no ha sido problema para la escudería y el propio Lewis. Le ha servido al de Stevenage como motivación para volver a mostrar su mejor nivel tras la retirada del alemán. El piloto perfecto para el coche perfecto. A Toto Wolff se le recordó las 50 victorias, de 99 posibles, que Hamilton acumula en la época híbrida y el austriaco se deshizo en elogios hacia el británico. "No, no habríamos ganado cinco campeonatos sin él. Es un piloto excepcional y una increíble persona. Ha sido parte integral del equipo. Hay otra mucha gente excepcional que ha contribuido al éxito, pero esto no habría ocurrido sin él", aseguró. Ahora Mercedes, con Toto Wolff a la cabeza, ya miran al récord de seis mundiales consecutivos del Cavallino Rampante para posicionarse como el equipo más dominador de la historia. ¿Podrán conseguirlo en 2019?