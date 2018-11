por GTO » Hoy, 00:00

Para Whiting el enfado de Vettel en el pesaje fue culpa de Ferrari, no de la FIAEl director de carrera de la Fórmula 1 asegura que la situación que hizo enfadar al alemán es responsabilidad del equipo italiano.Whiting cree que la parrilla debería trabajar teniendo en mente que pueden llamarles al pesaje en cualquier momento, previniendo contratiempos.La reacción que protagonizó Sebastian Vettel a la hora de pasar por las básculas móviles establecidas por la FIA durante la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Brasil estuvo fuera de lugar para el órgano que rige la Fórmula 1, por lo que los máximos responsables de este organismo decidieron actuar mediante una reprimenda para el piloto alemán de Ferrari, además de 25.000€ de multa.Vettel agitó sus brazos en repetidas ocasiones, pidiendo a los comisarios que se apartasen de su trayectoria y desplazando estas básculas al salir de dicha zona con el propulsor eléctrico de una forma que consideraron agresiva. Un representante del equipo tuvo que dar explicaciones en su nombre, y tras alegar que su celeridad se debió a que se quedaría sin tiempo para cambiar sus neumáticos y equipar los blandos, compuesto con el que arrancarían en carrera para estar en ventaja con respecto a Mercedes y sus superblandos, la sanción no significó posiciones en la parrilla.Los superblandos y un sensor, culpables de la mala carrera de VettelPilotos como Daniel Ricciardo calificaron de “injusto” que la llamada de los comisarios se hubiese producido en un momento tan delicado, pero Charlie Whiting se mantiene firme y achaca la culpa a la Scuderia. “Siempre existirá el riesgo de que te paren”, comentó el director de carrera. “Ferrari sabía que podría darse una situación así, es algo que les estoy diciendo siempre a los equipos. Ellos deberían decir: ‘si hacemos esto nos va a llevar este tiempo, quizás nos paran y tenemos que añadir un minuto allá’”.Whiting aseguró que el control que hace el delegado técnico es realmente aleatorio, sin estar atado a ningún motivo por el que decidiese parar concretamente a Vettel. “Es completamente aleatorio. Jo Bauer rara vez intenta para al primer coche que entra, porque en una sesión de clasificación tan corta como esa, el primer coche podría entrar por un problema mecánico tras haber dado sólo media vuelta. Ver que dos coches entran por razones estratégicas después de una vuelta es algo inusual, las cosas son así”, explicó.Si las condiciones son cambiantes, y van a entrar y cambiar neumáticos porque sólo ha llovido un poco, no pararíamos a nadiePor lo tanto, Whiting se mostró receloso a retirar este sistema de pesaje a lo largo de la clasificación, puesto que los equipos “no deberían estar por debajo del peso” en ningún momento. “Siempre llevaremos a cabo comprobaciones aleatorias en clasificación, pero lo que decimos es que, si las condiciones son cambiantes, y van a entrar y cambiar neumáticos porque sólo ha llovido un poco, no pararíamos a nadie”, agregó.No obstante, la flexibilidad es una cualidad que la FIA alberga como posibilidad siempre y cuando las condiciones de la pista sean realmente cambiantes y la entrada al box no se deba a cuestiones propias del equipo, según el propio Whiting. “En ese momento es cuando toleramos el cambio de condiciones climáticas. Hemos dicho que una vez que ocurra esto no vamos a pesar a nadie más. Ellos saben si las condiciones van a cambiar claramente. Por ejemplo, cuando la pista se está secando no les llamamos al pesaje”, concluyó.