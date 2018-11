por GTO » Hoy, 00:03

Hamilton y su alianza con Bottas: "Nunca ha existido algo así en la F1"El quíntuple campeón del mundo considera importantísima la contribución de su compañero de equipo a su propio éxito.La relación profesional entre ambos es fluida y colaborativa, lo que ha permitido a Mercedes obtener 21 victorias y dos títulos mundiales.Mercedes entró en pánico cuando, sin previo aviso, Nico Rosberg anunció su retirada menos de una semana después de haberse proclamado campeón del mundo en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2016.Pero, con el paso del tiempo, Toto Wolff probablemente piense que fue lo mejor que le podía pasar, pues la relación entre Rosberg y Lewis Hamilton había llegado a un punto crítico que comenzaba a perjudicar al normal desarrollo de la formación alemana.Mercedes celebra en Brackley y Brixworth su quinto doblete y homenajea a LaudaTras varias semanas de dudas y opciones de distinta índole, Mercedes decidió apostar por Valtteri Bottas y, aunque en lo deportivo el finlandés no ha rendido quizá como se esperaba, su adaptación ha sido plena y su relación con Lewis Hamilton es óptima.No en vano el quíntuple campeón del mundo ha destacado en muchas ocasiones el respeto que tiene por su compañero y, tras conseguir un nuevo título con la inestimable colaboración de Bottas, ha insistido en ello. “Tenemos un enorme respeto el uno por el otro. Veo lo duro que trabaja y él ve lo mismo en mí, no nos andamos con juegos para intentar perjudicarnos. Trabajamos juntos. Hay ocasiones en las que descubro algo en mi puesta a punto y se lo digo”, puso como ejemplo.Lewis Hamilton rinde tributo a su compañero de equipo, al que considera pieza clave en el éxito de Mercedes.Lewis Hamilton va un paso más allá y se atreve a insinuar que la asociación entre ambos no tiene precedentes en la Fórmula 1, una disciplina en la que lo habitual es la rivalidad entre compañeros de equipo. “Es la mejor de las asociaciones en cuanto a respeto y trabajo en equipo, estoy seguro de que probablemente nunca ha existido algo así en la Fórmula 1. Este año ha habido ocasiones en las que él ha sido fundamental para que ganemos carreras”, afirmó.Creo que Bakú fue un enorme golpe para BottasValtteri Bottas ha pasado por fases en las que se ha mostrado superior a Hamilton, pero en ningún momento han sido lo suficientemente longevas como para permitirle optar al título. Este año, Hamilton cree que el pinchazo que le hizo perder la victoria a Bottas a falta de tres vueltas para el final le afectó especialmente. “Este año comenzó realmente fuerte y luego tuvo dificultades en algunas carreras. Creo que Bakú, por ejemplo, fue un enorme golpe para él. Mereció aquella victoria y tuvo aquel pinchazo”, reconoció.Hamilton es ya historia de la Fórmula 1, pero el británico no tiene reparos en reconocer que Bottas ha jugado un papel importante en ello y le agradece su ayuda en momentos como el de Rusia, en el que el finlandés le cedió la victoria. “Le estoy muy, muy agradecido como compañero de equipo por la ayuda que me ha dado para conseguir este increíble sueño. Un enorme gracias para él”, concluyó.