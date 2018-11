por GTO » Hoy, 10:12

Hamilton matiza sus opiniones sobre la pobreza de India tras las críticas recibidasLewis Hamilton, cinco veces campeón del mundo de Fórmula 1, tuvo que aclarar este jueves los comentarios que realizó sobre cómo se sintió cuando se disputaba el GP de India tras las críticas recibidas. El piloto de Mercedes había dicho esta semana, al hablar sobre nuevas sedes como Vietnam para pruebas de F1, que le gustaría que hubiera más grandes premios en lugares con "verdadera historia" automovilística como Europa y Estados Unidos. "He estado en Vietnam antes y es hermoso", dijo Hamilton a la BBC. "Estuve antes en India en una carrera que era extraña, porque India es un lugar muy pobre pero teníamos esta gran pista para un Gran Premio en medio de la nada. Me sentí muy contrariado cuando fui a ese Gran Premio", agregó el respecto. El británico, de 33 años, matizó este jueves a través de sus redes sociales esos comentarios tras haber sido criticado. "Mi referencia fue que un Gran Premio allí resultaba extraño al dejar atrás a personas sin hogar y llegar luego a un gran recinto donde el dinero no era un problema", explicó en Instagram y Twitter. "Gastaron cientos de millones en esa pista que ahora no se usa nunca. Ese dinero podría haberse gastado en escuelas o hogares para los necesitados", aseguró Hamilton al respecto.India, la segunda nación más poblada del mundo después de China, albergó entre 2011 y 2013 tres grandes premios en el circuito Buddh International, en Greater Noida, al sur de la capital Nueva Delhi. Y las tres carreras fueron ganadas por el piloto alemán Sebastian Vettel.