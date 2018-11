por AriVatanenF1 » Ayer, 00:56

Fernando Alonso está presente este fin de semana en las 6 horas de Shanghái. El asturiano ve final a la temporada tan intensa que ha tenido en este 2018 con un doble programa completo en la Fórmula 1 con McLaren y en el Mundial de Resistencia con Toyota. Con pocos fines de semanas libres, el asturiano se siente cansado de tantos viajes y aprendizaje que ha tenido que afrontar este año, por lo que adelanta que 2019 será un año más relajado para él.El propio piloto asegura que en 2019, además de Le Mans e Indianápolis, habrá más carreras icónicas en su programa deportivo, sin embargo, este no será tan intenso como el que ha tenido en 2018. Espera descansar un poco tras 17 años en la Fórmula 1 al máximo nivel y sobre todo, intentará cumplir objetivos que tiene en mente, como el de alzarse con la Triple Corona.“Quizá vuelva a Daytona. Estoy intentando cerrar el calendario, pero el año que viene habrá un par de retos más que Indianápolis. No puedo decir nada. No sólo Daytona. Hay un par de lugares icónicos, carreras icónicas, que probablemente añadiré a mi calendario. Ahora mismo tengo tres carreras del WEC y una Indianápolis, pero habrá unas pocas más. Pensé que para 2019 era muy exigente hacer 17 carreras en América, con todos los viajes, el aprendizaje de los circuitos y sistemas… Quizá 2019 no sea el momento. Siento que tengo que recargar un poco las baterías, pero puede ser una posibilidad en 2020, hacer una temporada completa en IndyCar, en Fórmula 1”, comenta Fernando Alonso.