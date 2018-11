por GTO » 20 Noviembre 2018, 22:56

MONTEZEMOLO RECUERDA A ALONSO: “ENTRÓ EN UNA CRISIS CONSIGO MISMO EN 2013”El que fuera máximo responsable de Ferrari en la época de Fernando Alonso en Maranello, recuerda el paso del piloto español por ahí.Luca Cordero di Montezemolo, como presidente de Ferrari desde 1991 a 2014, fue uno de los principales actores en la llegada de Fernando Alonso al equipo del Cavallino Rampante. En los cinco años que Fernando Alonso estuvo en Ferrari, rozaron el título en dos ocasiones, 2010 y 2012, siendo subcampeón del mundo en tres ocasiones. Tantas ocasiones rozándolo y sin consegirlo despertaron una dura crisis en Ferrari, que determinó que necesitaba una revolución que se resolvió con numerosas salidas y entradas de personal en el equipo de Fórmula 1, así como la salida del propio Luca Cordero di Montezemolo.Años después de estos acontecimientos, Luca recuerda a Fernando, apenado por no haber logrado un título de campeón. “Siempre recordaré con tristeza que el duo Ferrari – Alonso, que para mi sigue siendo de los mejores pilotos de la parrilla, no funcinase. A pesar de no tener el mejor coche, el equipo hizo un trabajo fantástico. Una pena porque en 2010 y 2012 pudimos haber ganado el mundial.”, se sinceró el expresidente en palabras recogidas por la BBC.“Fernando siempre fue muy correcto, pero entró en una crisis consigo mismo en 2013. Llegó a dudar de él mismo. Schumacher fue diferente. Estaba más cerca del equipo en los peores momentos mientras que Fernando se encerraba un poco más en sí mismo. Son maneras diferentes de afrontarlo, pero ambos son enormes pilotos.”, añadió Montezemolo.A finales de 2014, Ferrari confirmó la salida de Montezemolo y de Marco Mattiacci, que había sustituido a Stefano Domenicali, mientras que Fernando Alonso decidió poner fin a su etapa en el equipo de Maranello, poniendo rumbo a McLaren. En las cuatro temporadas que han pasado desde entonces, Ferrari ha sido segundo en constructores en tres ocasiones, y en 2017 y 2018 han luchado por el título de pilotos, aunque sin llegar con opciones a la última carrera.