por bigbossf1 » Ayer, 22:24

GTO escribió: bigbossf1 escribió: Como dije hace unas semanas, o meses ya, el cambio, si no entra nadie, no tiene ningún tipo de sentido, no hay nadie en la puerta(aston martin no iba a entrar en f1 ni de casualidad, seamos serios), han mantenido los motores tall y como querían los motoristas, han echo lo mas lógico y normal aunque no guste, esta vez ha primado el sentido común.



Aston martin iba a entrar con Cosworth, si desaparecía el MGU-h y bajaban costes. Y como ya dijimos hace meses, nadie quiere entrar por que la F1 lleva mareando la perdiz y cambiando la fecha de la decisión 20 veces, no es serio.

Porsche esperaba ponerse con el nuevo motor a primeros de año, se pospuso la decisión a Mayo, después a octubre y a día de hoy, no esta tomada en firme, solo hay la bajada de pantalones de Fia y Fom ante Ferrari y mercedes.



Joe, tan difícil es ver que ha sido Ferrari y Mercedes quien ha bloqueado todo. Ni quieren bajada de costes ni van a renunciar a lo que marca la diferencia en la pista. Están aliadas en este tema, con las bendiciones de la Fia y la rendición de la Fom.

Aston martin lo que ha echo es marear la perdiz, se ha interesado en muchos campeonatos, pero no tienen el poderío para entrar en f1 por mucho mas baratos que sean los motores, entran en el DTM porque entran con muchas garantías, un equipo que ya tiene una estructura y probablemente heredando mucho de lo que mercedes tenía en el DTM, no olvidemos que Mercedes tiene acciones y hay algunos tratos entre ambas marcas(algunos Aston Martin llevan motores mercedes, sin ir mas lejos), que esta es otra, permitiría Mercedes que entrasen? esta cosa de que Aston martin entraba si se bajaban los costes... no me lo creo, y lo de Porsche ya lo hablamos,incluso se hicieron supuestos en caso de ser verdad, no es cuestión de que se haya cedido a nada, olvidas que los 4 motoristas querían seguir con los actuales motores, y que no había nadie seguro ni serio para entrar, como te digo, Aston martin es humo y porsche... si hubieran querido entrar con las nuevas normas se podría haber firmado algo por parte de ambas partes para asegurarse de que ambas partes hicieran lo que tenían que hacer.La realidad es, tenemos 4 motoristas que quieren seguir con estos motores, 0 motoristas que quieren entrar con un cambio, la genial idea es cambiar para ver si algún día entra alguien y así a ver si nos cargamos algún motorista o equipo? no está bien esto, lo lógico, lo normal, es lo que han echo, otra cosa es que los tiempos son los que han sido y que en caso de que Porsche pensara en entrar, eso les han decidido a no entrar, al menos para 2021, como han dicho arriba, quien no entra es porque no quiere y porsche precisamente pueden entrar con ambas normativas, otra cosa es que no quieran hacerlo.A partir de ahí, lo suyo ahora, es hablar de verdad sobre futuro, plantearse las cosas, dejar de demonizar los motores, porque no nos lleva a ningún sitio, cambiar de cara a 2021 muchas cosas que ahora no se pueden, como el reparto del dinero, o limites presupuestarios, hacer reglamentos mas estables, porque esto de cambiar tanto cada poco es un esperpento, pensar donde quiere y que quiere ser la f1 como competición y decidir con buenos tiempos sobre la siguiente motorización.